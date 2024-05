Tassinari, obiettivo Europa. La appoggia Cattaneo

Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Pavia, è attualmente il capo dei dipartimenti del partito a livello nazionale. È stato in visita ieri a Forlì per sostenere la collega deputata, Rosaria Tassinari, nella sua candidatura alle europee e la lista di Forza Italia che, alle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, stessa data delle europee, sostiene il candidato sindaco Gian Luca Zattini.

"È un onore per noi averlo qui – ha esordito Tassinari nella sede del partito in piazza Saffi –, è lui che ha in pratica scritto il nostro programma per le prossime europee coordinando il lavoro di tutti i dipartimenti. In questo programma sono presenti i nostri valori, quelli che da sempre portiamo avanti e di cui siamo orgogliosi". All’incontro erano presenti anche il capolista alle comunali e assessore uscente Giuseppe Petetta, il coordinatore comunale Joseph Catalano, e gran parte dei candidati consiglieri azzurri a Forlì. Si è detto felice di essere insieme a tanti amici, Cattaneo: "Come dice il nostro segretario nazionale, c’è bisogno di essere nei territori, non solo a Roma negli uffici. Abbiamo linee programmatiche serie, pragmatiche e vogliamo portare in Europa persone valide che sappiano portare queste idee dove conta. In Europa, questa legislatura, con un pattuglia di meno di 10 deputati siamo riusciti comunque a mettere correttivi utili, come nelle farine animali o nella direttiva del packaging, in maniera da poter difendere i nostri produttori e mediare le direttive europee".

Per il futuro le linee guida di Forza Italia prevedono un’armonizzazione fiscale di tutti gli stati membri e la difesa comune. "E la revisione dei trattati in maniera che un singolo Paese non possa tenere in scacco tutta l’Unione con la minaccia del veto". Dal canto suo Rosaria Tassinari ha assicurato il massimo impegno "come sempre fatto" per cercare di intercettare tutte le opportunità per il nostro territorio. "Come siamo riusciti a fare – ha ricordato – proprio in questi giorni, intercettando fondi residui del Pnrr per le nostre diocesi che erano state escluse in una prima fase di suddivisione delle risorse".

Matteo Bondi