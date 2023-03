Tassinari presenta la sua ’Donna Fortuna’

Oggi alle 17.30, l’associazione Aurora e il Centro Culturale l’Ortica ospitano alla sala degli Stucchi di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80) la presentazione del libro ’Donna Fortuna e i suoi amori’, di Simonetta Tassinari (nella foto), Corbaccio Editore.

Dialogherà con l’autrice, Guja Conti. Si tratta di un romanzo storico che prende avvio dal giugno del 1914; la protagonista è la lavandaia Fortuna Cavina, che si ritrova vedova con un bimbo in grembo all’età di 18 anni. Nel 1918 incontra Giuseppe Guidi, un boscaiolo itinerante: è l’occasione per entrambi di rifarsi una vita. Simonetta Tassinari, nativa di Cattolica, è stata a lungo residente a Rocca San Casciano ed oggi vive da molti anni a Campobasso, dove insegna Storia e Filosofia. È autrice di saggi e di romanzi. Al termine dell’evento sarà possibile fermarsi per l’apericena. Gradita prenotazione, da comunicare a [email protected]