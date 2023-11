Tassinari: "Una app per segnalare aggressioni"

Il discorso in merito alla violenza contro le donne in questi giorni è particolarmente vivo e non accenna a spegnersi. Ha parlato del tema nel programma ‘Superpartes’, in onda domenica su Rete 4, la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari: "Siamo soddisfatti che la proposta di Forza Italia per fornire un’app innovativa con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione alle donne sia stata assorbita nel ddl Roccella. Attraverso la app, le donne, in caso di difficoltà, possono inviare un alert silenzioso per attivare l’intervento delle forze dell’ordine. Quando una persona segnala la propria posizione attraverso la geolocalizzazione, le forze dell’ordine possono intervenire immediatamente. Parallelamente, è fondamentale un’educazione all’affettività nell’ambito scolastico, integrata nell’educazione civica. Una soluzione pratica – ha concluso la parlamentare – potrebbe consistere nell’inserire il corso nell’ambito dell’educazione civica, sfruttando le ore già previste nel calendario scolastico".

Si è espresso, in una nota, anche parlamentare leghista Jacopo Morrone : "Contrastare la violenza contro le donne e contro gli esseri più deboli è un obbligo morale. Da sempre in prima linea per avversare ogni violenza contro donne e bambini, sono convinto che la demonizzazione generalizzata del ‘maschio’ non serva alla causa delle donne e dei più deboli ma sia utilizzata da certi ambienti per portare avanti battaglie ideologiche di parte, senza mettere in atto azioni concrete. Noi siamo con tutte le vittime di uomini violenti e crudeli o intrisi di culture oscurantiste antitetiche alla nostra. Noi combattiamo la battaglia di tutte le donne vilipese senza distinzione di nazionalità, religione, appartenenza culturale. Ma non nascondiamo la nazionalità e l’appartenenza culturale dei loro persecutori. Chi si abbandona a posizioni doppiopesiste solo per motivi ideologici non solo non fa un buon servizio alla causa delle donne, ma rischia di danneggiarle ulteriormente".