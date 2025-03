Tatuaggi, rischi per la pelle: indagine al via

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, in collaborazione con lo Ior e la Cna di Ravenna lanciano un’indagine per colmare la mancanza di informazioni sui rischi derivanti dalla pelle tatuata e per favorire la prevenzione dermatologica. Tatuarsi è un gesto da fare nella piena consapevolezza perché può avere forti ricadute sulla salute. Mentre questa pratica estetica sta registrando un forte aumento di popolarità, resta ancora limitata l’informazione sulla cura richiesta dalla pelle tatuata e sulla prevenzione di patologie cutanee.

La presenza di un tatuaggio può, infatti, rendere più difficile l’individuazione precoce di lesioni, come il melanoma, rappresentando una sfida per la diagnosi e la dermatologia preventiva. Così l’Imi (Intergruppo Melanoma Italiano) ha avviato una ricerca nazionale con l’obiettivo di valutare il livello di conoscenza e sensibilizzazione sia della popolazione tatuata che dei tatuatori. Lo studio è coordinato dal professor Ignazio Stanganelli, docente dell’Università di Parma e direttore della Skin Cancer Unit dell’Irst e mira a raccogliere dati utili per sviluppare strategie mirate di educazione sanitaria e prevenzione. L’indagine, cui sarà possibile rispondere fino a fine maggio, prevede la somministrazione di due questionari anonimi, uno dedicato ai tatuati e uno ai tatuatori, entrambi disponibili sul sito di Imi. "Imi ha già promosso iniziative di sensibilizzazione – spiega Stanganelli – anche con il coinvolgimento degli operatori del settore e delle associazioni pazienti. Ricordiamo Massimo Amodio, testimonial del webinar ‘Il melanoma nascosto nel tatuaggio’, che raccontava la sua esperienza con il melanoma insorto nel tatuaggio che rappresentava l’Urlo di Munch. Questa iniziativa ci consentirà di capire quali azioni educative metter in campo per prevenire il più possibile patologie oncologiche della pelle. Per questo invitiamo tutte le associazioni e le società scientifiche a contribuire alla diffusione dei questionari online e sensibilizzare il pubblico su un tema di grande rilevanza per la salute della pelle".

Oscar Bandini