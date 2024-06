Tavolo sull’avicoltura. Bignami agli imprenditori:: "Sostegno dal Governo"

Lunedì si è tenuto a Forlì un incontro tra alcuni rappresentanti degli imprenditori avicoli romagnoli e il viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, accompagnato da Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Bignami ha ricordato che l’attenzione del Governo Meloni resta sempre alta, come dimostrato dal lavoro e l’impegno che il ministro Francesco Lollobrigida sta portando avanti a livello nazionale. "Il Governo – ha evidenziato Bignami (nella foto, con alcuni imprenditori) – sta cercando di sostenere un settore che viene penalizzato da politiche realizzate in sede comunitaria che sono ostative per lo svolgimento di quella libertà di fare impresa che non è solo necessaria, ma strategica. E’ necessario che ci sia un cambio di passo anche in Europa rispetto ad un settore che è stato fortemente penalizzato da pesi e gravami che non solo non ne hanno consentito lo sviluppo, ma hanno comportato penalizzazioni che oggi sono insostenibili".

Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi, e il presidente Gian Luca Bagnara hanno ricordato l’importanza del settore, evidenziando peculiarità e criticità, con il Ministero dell’agricoltura che ha finalmente costituito il tavolo avicolo. "Il Governo e il centro destra, in particolare FdI, hanno mantenuto con noi un dialogo costante – ha precisato Gagliardi – e il candidato al Parlamento europeo Stefano Cavedagna sarà un ottimo riferimento in Europa per tutta la nostra filiera".

"Il settore avicolo è uno dei comparti agroalimentari più significativi nel nostro territorio – ha affermato Alice Buonguerrieri – e il nostro impegno è di lunga data. Con il viceministro Bignami abbiamo ascoltato e raccolto le esigenze degli imprenditori e siamo pronti a difendere gli interessi dei nostri agricoltori e allevatori in Europa con la professionalità di Stefano Cavedagna".

Le aziende presenti all’incontro hanno anche colto l’occasione per evidenziare la necessità di avere rappresentanti competenti che sappiano fare la differenza a livello europeo e che, attraverso l’ascolto delle loro esigenze, possano porre rimedio alle attuali storture delle politiche comunitarie.

Gianni Bonali