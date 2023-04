"Taxi, più posti e prenotazioni anche online"

"Più libertà ai tassisti nell’organizzazione del servizio, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda". Dunque anche "più piazzole". Inoltre andrebbe creata una piattaforma online per prenotarli. Sono alcune delle proposte di Francesco Lasaponara (consigliere comunale di Centrodestra per Forlì), che punta a un aggiornamento del regolamento comunale del servizio.

Diversi gli aspetti che, secondo lui, la giunta dovrebbe modificare: "L’aumento delle aggressioni ai taxisti ci suggerisce, per esempio, di permettere loro di rifiutare la corsa agli utenti che si presentino in stato di evidente alterazione o di rifiutare la corsa a persone che, in occasione di precedenti servizi, abbiano creato problemi". Il punto principale, però, riguarda la concessione delle licenze a un numero maggiore di autisti. Da questo punto di vista, "le licenze sono concesse dai comuni, ma sulla base di regolamenti stabiliti a livello regionale. I concorsi però sono rarissimi". Il regolamento, perciò, "va aggiornato ai nostri tempi. Ci attiveremo con la Giunta nei prossimi giorni".