Tbilisi-Forlì, atterrato il primo volo: la nuova tratta con la Georgia

È atterrato ieri al Ridolfi il primo volo Tbilisi-Forlì. L’aereo della compagnia di bandiera Georgian Airways è arrivato in perfetto orario, anzi, con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario programmato, ovvero le 13.45. Ad accogliere il board del vettore georgiano, la presidenza di FA - Forlì Airport rappresentata da Giuseppe Silvestrini e Riccardo Pregnolato, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore al Turismo Kevin Bravi, che hanno accolto personalmente i primi arrivati in città dalla capitale della Georgia. Il volo è pensato dai vertici di F.A. come una risposta strategica sia in termini di outgoing che di incoming, pensando alla Romagna come destinazione turistica, ma, soprattutto come meta di viaggi della salute, vista la ricchezza di ospedali e cliniche di eccellenza.

La tratta sarà operata ogni giovedì, con partenza da Tbilisi alle 11.45 e arrivo alle 13.50, mentre il decollo da Forlì è fissato alle 14.50, con arrivo in Georgia alle 20.35.