Te Deum: cori protagonisti in Cattedrale

Oggi alle 20.30 in Cattedrale si svolgerà il concerto ’Te Deum. In te Domine speravi’, progetto artistico a cura del Conservatorio Maderna-Lettini di Cesena e Rimini. L’iniziativa è proposta dalla diocesi di Forlì-Bertinoro e dalla chiesa del Suffragio, di cui è rettore don Paolo Giuliani, nel contesto del Giubileo della Speranza. L’orchestra del Conservatorio, cinque cantanti solisti, il Corinsieme dei Cappuccinini-San Paolo di Forlì, diretto dal maestro Enrico Pollini, e il coro Alio modo Canticum di Cesena, diretto da Loredana Ambrogetti, eseguiranno musiche di Martini, Buxtehude, Vaughan Williams e Charpentier sotto la direzione del maestro Andrea Crastolla. Il concerto, realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Assicurazioni Moschini Pierotti e Pratesi, Giemme, Soles Tech, è stato eseguito il 20 giugno scorso a Cesena e il 21 giugno ad Assisi presso la Basilica di San Francesco, e sarà replicato anche il 13 settembre a Rimini presso il Teatro Galli.

Come afferma il maestro Crastolla nell’introduzione al concerto: "Il nostro Conservatorio di Cesena e Rimini ha realizzato un progetto concertistico dedicato al Giubileo del 2025 avente come fulcro centrale il celebre Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. Il programma da concerto si presenta come un imponente ed elegante quadro musicale europeo dove l’incipit iniziale, si presenta come un irrompente e festoso trionfo costituito da Marche de triomphe H. 547 di Charpentier e la Sinfonia a 4 con trombe di Giovan Battista Martini. Domina l’imponente Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, capolavoro del barocco musicale francese. La sontuosità della voce piena del coro ed i ripieni dell’orchestra uniti ai fastosi ricami melodici barocchi portano a far convenire, universalmente, i sentimenti di gioia ed entusiasmo".

E aggiunge anche che "il fastoso exordium lascia il posto al misticismo del Der Herr ist mit mir di Buxtehude, una citazione musicale di alcuni versi del Salmo 117, caratteristico delle liturgie pasquali. A fare da cerniera ai due colossi corali, una delicatissima opera del compositore inglese Ralph Vaughan Williams: Five variations of Dives and Lazzarus, una citazione del tema musica medievale dell’omonima carol irlandese che canta il passo evangelico di Lazzaro e il ricco epulone ripreso plasticamente in tanti capitelli delle cattedrali gotiche europee e che divulga la tematica dell’indulgenza, elemento caratterizzante del Giubileo già dai primi celebrati a partire dal 1300".

Alessandro Rondoni