Teatro, alla scoperta dei testi del drammaturgo Melquiot

Per il ciclo ‘Il Club dei Copioni’ dedicati alla lettura dei testi teatrali per una maggior comprensione della drammaturgia teatrale, oggi pomeriggio alle 15 al teatro Testori di Forlì, si terrà l’ultimo appuntamento che sarà guidato dalla scrittrice e docente Federica Iacobelli sui testi del drammaturgo francese Fabrice Melquiot (foto), autore di una ventina di testi fra i quali: Les petits mélancoliques, Perlino Comment, Percolateur Blues. Nel 2008 ha ricevuto il Prix Théâtre de l’Académie Française I suoi testi sono tradotti in diverse lingue e rappresentati a livello internazionale. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Altro evento sulla drammaturgia contemporanea si terrà il 30 maggio con la lettura scenica, prodotta da Elsinor e curata da Federico Bellini del testo di Caroline Baglioni ‘Sonetto101’, scritto all’interno del progetto ‘Futuro Passato ricordare la memoria’, che coinvolge autoriautrici teatrali nella creazione di nuove drammaturgie sul tema della memoria. Biglietto di ingresso 3 euro. Per info e prenotazioni: [email protected] | 0543722456 | www.teatrotestori.it.