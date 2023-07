Teatro amatoriale: il premio Dalla Sicilia verso l’America

Continua, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, il Premio dei Premi, la kermesse di spettacoli teatrali portati in scena da compagnie amatoriali provenienti da varie città d’Italia. S’intitola ‘Spartenza’ lo spettacolo scritto e diretto da Cettina Sciacca che sarà rappresentato oggi alle 21,25 dalla Compagnia Sikilia (Sicilia). ‘Spartenza’ narra la storia di persone che sono preda dello smarrimento, del dolore condiviso e vissuto da una società, in questo caso siciliana. Lo spettacolo porta in scena una storia fra le più importanti della Sicilia, ossia l’emigrazione di migliaia di persone e di famiglie verso terre anche molto lontane, come l’America. Il popolo siciliano accompagna gli spettatori in questo percorso storico di cui i Siciliani sono stati testimoni, come ciò che avvenne nel 1908 in seguito al tragico terremoto di Messina che uccise più di 70.000 persone. Nonostante la decisione dei messinesi di ricostruire la città e gli aiuti che il Governo Italiano offrì loro, la povertà e la disoccupazione erano tali da costringere molte famiglie ad emigrare e ad abbandonare la Sicilia. Furono 12.000.000 gli Italiani che emigrarono e 23 di questi furono persone del Sud come siciliani, calabresi, pugliesi e napoletani. La meta fu l’America perché questa terra offriva la possibilità di una nuova vita.

Lo spettacolo ‘Se ti lu corragge mo corram appresse’ scritto e diretto da Antonio Potere, sarà rappresentato domani alle 21,25, alla Fabbrica delle Candele dalla compagnia abruzzese I Marrucini. Il testo narra la storia di Cesare, un uomo vedovo da tre anni, ma che, sentendosi ancora pieno di energia, decide di abbandonare la scelta di trascorrere un mese dall’uno e un mese dall’altro dei figli, preferendo piuttosto vivere da solo nella sua casa e trovare una compagna con cui convivere se non addirittura a convolare a nozze. Per raggiungere questo scopo, Cesare prende accordi con un’agenzia matrimoniale. La figlia e la nuora, sapute le intenzioni dell’uomo, temendo di perdere anche quel poco che Cesare possiede, cercano di convincerlo a non fare questa scelta. A questo punto però una vicina di casa, vedova, corteggia l’uomo il quale pensa di aver raggiunto la felicità con la nuova compagna. Ma non sono queste le intenzioni della donna di nome Concezia, intenzioni che vengono scoperte da Olga, una vicina di casa intransigente che fa conoscere chi è realmente Concezia.

Rosanna Ricci