Teatro amatoriale in scena ’Regina di sussurri’: la storia di Alda Merini

Continua con successo alla Fabbrica delle Candele in piazza Corbizzi, Forlì, il Gran Premio di Teatro Amatoriale, organizzato dalla Fita, che conta la partecipazione di 14 compagnie teatrali provenienti da varie regioni italiane. Lo spettacolo di questa sera (ore 21, 25) è presentato dal gruppo lombardo La foresta di Arden e ha come titolo ‘Regina di sussurri’, testo e regia di Roberto Parma. Lo spettacolo narra la storia di Alda Merini attraverso i momenti più importanti della sua vita in cui, fra povertà e incomprensione, finirà per essere collocata in un manicomio, ma, essendo una donna sagace, non le mancheranno battute divertenti come la seguente: ‘Malattia? Ero una donna molto portata per i numeri, tanto è vero che ho dato i numeri all’infinito e sono finita in manicomio. Ventisette ricoveri in tutto. Ma non so se si può chiamare malattia la mia, malattia d’esistere, forse. Le poetesse non sono folli, sono sentimentali’. Ingresso gratuito. Domani (ore 21,25) , sempre alla Fabbrica delle Candele, il Teatro dell’Albero, dalla Liguria, si esibirà nello spettacolo ‘Bugiardi’ di Alan Ayckbourn e regia di Dalila Cozzolino. Un segreto unisce due coppie di generazioni diverse e di località lontane. Tutto ciò crea disordine in queste due realtà all’apparenza ordinate, dove tutto è in precario equilibrio comprese le parole e i dialoghi. Non manca poi l’amore che ingegnosamente diviene il modo per conoscere la verità. Ingresso gratuito.

Rosanna Ricci