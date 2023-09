Teatro amatoriale, oggi il premio

Oggi, a partire dalle 19, al Teatro Testori di Forlì, si terrà il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano che ha visto, durante l’estate, sul palcoscenico della Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi, l’esibizione di 14 compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e già finaliste nella loro regione.

Il Premio dei Premi è stato organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), una realtà a cui sono affiliate 1.400 compagnie teatrali.

I premi in palio, che saranno resi noti durante la cerimonia di questa sera, sono: il trofeo maggiore alla migliore compagnia italiana più altri premi individuali e di gruppo assegnati da una giuria di esperti formata da Massimiliano Bolcioni, Fiorenza Nicolini e Rosanna Ricci.

Questa è la prima volta che la Fita ha scelto l’Emilia Romagna come regione in cui tenere questo prestigioso Gran Premio di teatro nazionale, in più la scelta di Forlì è dipesa dal fatto che questa città ha una profonda vocazione verso il teatro, come dimostrano le numerose associazioni teatrali amatoriali e professionistiche appartenenti alla città o che presentano qui i loro spettacoli.

"Presentare 14 spettacoli provenienti da ogni parte d’Italia – commenta Carmelo Pace, presidente nazionale della Fita – ha richiesto un forte impegno organizzativo e ha visto le compagnie Fita di ciascuna regione misurarsi e confrontarsi nei vari premi regionali per designare chi avrebbe rappresentato la regione in questa fase finale".