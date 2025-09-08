Teatro, caccia agli abbonamenti. In fila 125 ’nuovi’ fedeli spettatori. La carica dei mille per la Prosa

Più di cento persone in fila fuori dal teatro Diego Fabbri ieri mattina per la partenza della nuova campagna abbonamenti in vista dell’inizio della stagione 2025/2026. Davanti alla biglietteria di Corso Diaz 38 si è riunito un pubblico eterogeneo per età e gusti, accomunato, però, dall’interesse e dalla curiosità per un tabellone che negli ultimi anni porta in città sempre più nomi di spicco. Sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti – solo ieri in tutto 125 – fino al giorno di rappresentazione del primo spettacolo di ogni tabellone. A biglietterie chiuse, ieri sera, la rassegna di Prosa contava 927 sottoscrizioni: 81 solo ieri, che si aggiungono al 97% delle conferme degli abbonati storici. Si tratta quindi di 60 presenze in più delle 864 totali della stagione 2024/2025. A seguire il cartellone Moderno, con 620 posti già occupati (tra cui l’88% di conferme); 552 per il Comico (81% di conferme) e 74 abbonamenti per la Danza. Sono infine già sold out i ’fuori abbonamento’ come ’I Tre Moschettieri’ con Giò Di Tonno e il concerto di Carmen Consoli.

Intanto ieri, dopo le segnalazioni dello scorso anno, che lamentavano la necessità di disciplinare maggiormente l’accesso alla biglietteria delle persone in coda, si è deciso di distribuire a tutti un numerino per gestire la coda di appassionati spettatori, che con l’occasione si conoscono e scambiano quattro chiacchiere tra di loro. "Ero abbonata moltissimi anni fa, ma quando ho messo su famiglia e sono nati i miei figli non sono più riuscita ad andare – racconta Bruna, 77 anni e numero 95 della lunga fila –. Quest’anno con un’amica volevamo creare un’occasione per uscire di nuovo insieme la sera, così abbiamo deciso di iscriverci al tabellone di prosa". "Ho deciso di provare a fare l’abbonamento perché l’anno scorso c’era uno spettacolo di Luca Bizzarri che mi interessava molto, ma a cui non sono riuscito ad andare perché sold out – le fa eco un giovane in coda –. Anche se quest’anno ho cambiato idea: invece del contemporaneo proverò a prendere l’abbonamento per la prosa. Sono interessato in particolare allo spettacolo di Marcorè". C’è pure chi, da abbonato storico, ha deciso di espandere i suoi gusti: "Dopo prosa e comico, ho deciso di ampliare con il moderno perché il cartellone è veramente interessante – commenta Donatella, 55 anni –. Trovo tutte le proposte interessanti". Una motivazione simile la accomuna a Paola, 68 anni: "Sono abbonata storica al moderno. Stamattina sono venuta a sottoscrivere l’abbonamento per una coppia di amici interessati al comico. Io, invece, attendo lo spettacolo di Elio Germano in programma il 21 gennaio, che riprende le parole di Gino Strada per riflettere sulla guerra". "Regalerò l’abbonamento di danza a mia mamma per il suo compleanno – conclude Gianni, 40 anni –. È una grande appassionata del genere, e voglio in questo modo esortarla a riprendere questo interesse che negli anni non è riuscita a coltivare".

Sofia Vegezzi