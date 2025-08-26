Teatro contemporaneo, su il sipario. Al via la prevendita del Piccolo

Parte la prevendita per la nuova stagione teatrale del Piccolo, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri con il sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi. Da oggi è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli contemporanei che animeranno il tabellone del teatro di via Antonio de Nobili, presso gli uffici diurni del Fabbri (corso Diaz 47/1) dal martedì al sabato, 10-13 e 16-18. E in vista della ripartenza è da oggi disponibile una speciale promozione riservata agli abbonati del Fabbri che, al momento del rinnovo, potranno acquistare i biglietti di tre spettacoli a piacere della stagione del Piccolo, aggiungendo 15 euro al prezzo dell’abbonamento.

Saranno tre le produzioni di punta targate Accademia Perduta/Romagna Teatri del cartellone dedicato al contemporaneo del Piccolo. Si comincia il 22 ottobre con ‘L’Oreste’, spettacolo di graphic novel theatre ambientato nel manicomio dell’Osservanza a Imola che tratta con coraggio e delicatezza i temi dell’abbandono e della malattia mentale, e che nei suoi quattro anni di tournée, con 250 rappresentazioni, ha ottenuto grande successo di pubblico e di critica, tanto da valere il Premio Franco Enriquez come migliore attore al protagonista Claudio Casadio, e da essere portato al Théâtre14 di Parigi in novembre. Si prosegue il 26 novembre con ‘Ombrelloni’, una coproduzione di Accademia Perduta con Studio Doiz in cui il giovane Lorenzo Carpinelli porta sul palco un monologo umoristico e stralunato sulla vita da spiaggia. Il 14 aprile sipari aperti per Les Moustaches, collettivo under 35 pluripremiato che la prossima primavera presenterà ‘La Fame’, una vicenda umana e contemporanea, solo apparentemente immaginaria.

Numerosi, poi, gli artisti e le formazioni sia emergenti sia noti al pubblico che si alterneranno al Piccolo: da Mario Russo, il 6 novembre con ‘Affogo’, a Magnolia Teatro, che l’1 aprile porterà ‘Ape Regina’, una rilettura post moderna della protagonista dell’Ulisse. Il 12 febbraio ecco il forlivese Gianni Guardigli con ‘Il Dio dell’acqua’. Il 18 dicembre la compagnia Slowmachine sperimenta con teatro e video-live con ‘Le notti bianche’ di Dostoevskij; il 30 ottobre Denis Campitelli omaggia il poeta Raffaello Baldini con ‘Zitti tutti!’. Spazio alle riflessioni sul femminile con ‘Miserella’ del Teatro dell’Argine (23 novembre) e con la scrittrice e attivista Carlotta Vagnoli e il suo ‘Le solite stronze’ (24 novembre). Info: 0543.26355-60300; www.accademiaperduta.it.

Sofia Vegezzi