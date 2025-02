Teatro delle Forchette,. Tornano i laboratori con Masque Teatro

Prende il via domani (appuntamento dalle 15 alle 19) alla Fabbrica delle Candele il ciclo di laboratori gratuiti dedicati agli under 35 a cura di Masque teatro col sostegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili. Il primo incontro si chiama ‘Il racconto ad albero’ ed è a cura di Chiara Lagani - Fanny & Alexander. Si tratta di un percorso dedicato alle narrazioni e alle molteplici possibilità offerte dal racconto ad albero, una struttura narrativa che si basa su un’idea di biforcazione infinita: bivi, trivi, una raggiera di strade che possono tendere all’infinito ma che la scrittura deve tenere strette, in una strana polimorfica unità, avendo molta cura di preparare un buon cammino a chi dovrà percorrere ogni singola strada.

Chiara Lagani, attrice e drammaturga, scrive i testi originali degli spettacoli del gruppo Fanny & Alexander, con base a Ravenna, fondato insieme a Luigi De Angelis nel 1992. Tra le drammaturgie originali e gli adattamenti realizzati dalla compagnia si ricordano in particolare il lungo ciclo dedicato ad Ada di Nabokov, il progetto Discorsi, la saga sul Mago di Oz e gli spettacoli tratti da L’amica geniale di Elena Ferrante. Nel palmares il Premio Riccione Speciale per l’Innovazione drammaturgica nel 2017, anno in cui scrive a quattro mani con Elio Germano lo spettacolo ‘La mia battaglia’.

Il ciclo proseguirà poi con altri quattro laboratori. Per partecipare non sono richieste competenze pregresse. Le iscrizioni sono da inviare almeno 5 giorni prima della data del laboratorio (tel. 393.9707741, masque@masque.it, www.masque.it).