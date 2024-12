Teatro dialettale al Piccolo di via Cerchia: in scena 'E’ cungrës'

Continua al Piccolo di via Cerchia la rassegna di teatro dialettale realizzata in collaborazione con la Cumpagnì dla Zercia e la Casa del Lavoratore di Bussecchio. Domani alle 21 sarà in scena la commedia ‘E’ cungrës’ della compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna con la regia di Roberto Battistini.

Viene narrata la storia di Alberto Bandini, presidente della Lega del Buon Costume, che va a Bologna per partecipare a un convegno nazionale. Dopo essere rimasto vedovo, Alberto decide di sposare Antonietta, anche lei vedova ma con una figlia, Mariuccia, che fa la ballerina in spettacoli di varietà. Antonietta non ha mai raccontato al suo attuale marito la professione della figlia. Ma un giorno Alberto va a teatro per ammirare una famosa ballerina che scopre essere la sua figliastra. La risata è assicurata.

Prezzo biglietti: 7 euro (posto unico). Info: 0543.26355; 0543.64300. Domani la biglietteria apre alle 20.