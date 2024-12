Teatro Diego Fabbri incanta con 'La strana coppia' di Guidi e Ingrassia

Anche quest’anno il teatro Diego Fabbri di Forlì ci lascia a bocca aperta con un ineccepibile spettacolo, ’La strana coppia’, che vede come protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. I due protagonisti sono impegnati in una difficile convivenza in un appartamento in uno dei tanti grattacieli di New York, a seguito della rottura del rapporto tra Felix e sua moglie. La convivenza non sarà facile all’inizio, ma con un po’ di pazienza e a seguito di vari scontri, i due capiranno di non poter fare a meno l’uno dell’altro.

Guidi non dà solo un interpretazione incredibile di un personaggio iconico, ma anche una regia d’eccezione, tutto studiato nei minimi dettagli per rendere lo spettacolo un successo; dalla sceneggiatura alla scelta degli attori e le loro battute, fino alla luce e alla musica. Per quanto riguarda la scena, tutta la vicenda si svolge nell’appartamento di Oscar, dove ritroviamo una disposizione degli oggetti che fa risaltare ancora di più gli attori, grazie anche a un gioco di luci e ombre che mettono in risalto il tono comico dello spettacolo.

Venendo agli attori, a cui va attribuito tutto il successo che l’opera ha riscosso tra il pubblico, ognuno ha recitato al meglio la sua parte, non solo i protagonisti, ma anche tutti gli altri attori. Sono sempre riusciti a rimanere nei loro personaggi, facendoli risaltare al meglio con una modulazione vocale e posizione spaziale ineccepibili in ogni momento dello spettacolo. La caratteristica forse più carente è stata l’interazione con il pubblico che era attuata solo in certi momenti in cui gli attori guardavano e si aprivano verso il pubblico. Ma comunque mitigata dalla loro sinergia e complicità che ha reso il tutto ancora più reale e divertente agli occhi degli spettatori, che riempivano ogni spazio lasciato dagli attori con lunghi applausi.

Per questo si può dire che nel complesso lo spettacolo è stato molto apprezzato da tutti gli spettatori, anche con spanne di età molto ampie, di conseguenza è uno spettacolo consigliato a un pubblico di tutte le età.

Lorenzo FrassinetiLiceo Classico G.B. Morgagniclasse 5ª CU