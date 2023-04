Teatro, divertimento con ’Ho un sassolino nella scarpa’ al Testori

Stasera alle ore 21, al teatro Testori di Forlì (viale Vespucci), sarà messa in scena la commedia ‘Ho un sassolino nella scarpa’, scritta e interpretata da TeatrOrtica ‘Gli Slan di Sandra’ con Emanuela Babbini, Lara Lambruschi, Gabriella Morgagni, Angela Miserocchi, Giulia Monti, Silvia Saviotti, Federica Scala, Chiara Turci. Si tratta di una divertente commedia i cui protagonisti, fra imprenditori e finanzieri, non sono esenti dal fare pettegolezzi e maldicenze su argomenti attuali come le minigonne, i nuovi amori, le nuove pettinature, le rughe nei volti delle amiche. Il tutto fra la nascita di nuove amicizie e parecchie liti, con un finale a sorpresa: chi riuscirà e chi no a togliersi il sassolino dalla scarpa? Informazioni e prenotazioni: tel. 333.7167331, e.mail [email protected] com.

r. r.