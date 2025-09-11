Teatro Dragoni, una stagione per tutti i gusti

Marianna e Marco Morandi, Enzo Decaro, Nancy Brilli, Paolo Cevoli, Stivalaccio Teatro ed Enrico Guarnieri saranno i protagonisti della stagione di prosa 2025-26 al Teatro Dragoni di Meldola promossa da amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni. Sei gli spettacoli di prosa a cui se ne aggiungono cinque della rassegna di successo ‘Teatro in Famiglia’ in scena, come da tradizione, il sabato sera.

Confermata anche l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia che, grazie alla collaborazione di alcuni esercenti della ristorazione locale, permetterà alle famiglie di cenare nei ristoranti convenzionati e poi entrare a teatro a soli 12 euro. Per Il Teatro Scuola 4 spettacoli (8 rappresentazioni) in matinée, per studenti e studentesse di ogni ordine e grado. Infine il Teatro dialettale con due commedie frimate Cumpagnì dla Zercia e Qvì de mi Paès di Vecchiazzano.

"Un calendario diversificato e di qualità – ha commentato l’assessore alla cultura Michele Drudi – per venire incontro alle variegate sensibilità del pubblico che frequenta il Dragoni provenendo da città e paesi della Romagna. Una collaborazione che procede avendo Accademia Perduta/Romagna Teatri ottenuto la direzione e gestione del Dragoni – autorevole sito nella ‘geografia teatrale’ romagnola, nonché l’unico di architettura storica nel comprensorio forlivese – a seguito dell’avviso pubblico per la presentazione di un progetto di valorizzazione delle potenzialità culturali legate al Teatro Comunale per il prossimo triennio. Ricordo – aggiunge Drudi – che il Dragoni è stato inaugurato dopo il recupero 40 anni fa e ammodernato dal punto di vista tecnico nel 2021".

"Sono 37 anni che gestiamo le stagioni teatrali al Dragoni – commenta Ruggero Sintoni – grazie a una rete teatrale mutualistica che si consente di ideare, progettare e gestire diversi cartelloni a partire proprio dal Dragoni che è stata la nostra prima scommessa". Sulla stessa lunghezza d’onda Armando Strinati, responsabile settore cultura Legacoop.

Altamente qualificato il cartellone Prosa, che porterà sul palcoscenico commedie brillanti, registri drammatici, monologhi comici e temi d’attualità. Ne saranno protagonisti artisti di chiara fama come Marco e Marianna Morandi, con il brillante ‘Benvenuti a casa Morandi’ (10 dicembre); Enzo Decaro, accompagnato dagli Ànema, con un omaggio al grande Renato Carosone (11 gennaio); Nancy Brilli con l’intenso ‘L’ebreo’ di Gianni Clementi (28 gennaio); Paolo Cevoli con il suo ultimo,esilarante spettacolo ‘Figli di Troia’ (11 febbraio); Enrico Guarneri con ‘Il berretto a sonagli’ di Pirandello (16 marzo) e Stivalaccio Teatro che con ‘Arlecchino muto per spavento’ porterà sul palcoscenico la grande Commedia dell’Arte (2 marzo).

Inizio spettacoli alle ore 21; tinnovo abbonamenti Prosa e A Teatro in Famiglia: da sabato 8 a sabato 15 novembre dalle 10 alle 13 al Teatro Dragoni. Nuovi abbonamenti: sabato 22 novembre dalle 10 alle 13 presso il Teatro Dragoni e da martedì 25 a venerdì 28 novembre presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri di Forlì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 (festivi esclusi). Biglietti online (Vivaticket) da domenica 30 novembre. Info e prenotazioni telefoniche: 0543.26355.