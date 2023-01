Teatro e Campus insieme: un laboratorio per universitari

Il mondo della cultura cittadina è fatto di incontri e intrecci che, se coltivati, possono portare a collaborazioni virtuose innovative, capaci di dar vita a nuove idee. È il caso di Accademia PerdutaRomagna Teatri (centro di produzione teatrale che cura anche la programmazione al Diego Fabbri, al Piccolo e al Dragoni di Meldola) che, ormai da anni, ha stretto un sodalizio con il Campus forlivese. In quest’ottica, Accademia PerdutaRomagna Teatri organizza il laboratorio teatrale multilingue in collaborazione con il Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità del dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna-Campus di Forlì al teatro Il Piccolo che avrà inizio oggi. Si tratta di dieci appuntamenti, fino a maggio, riservati a studenti e studentesse del Campus, in orario extracurricolare, coordinati dalla tutor teatrale, Ivonne Lucilla Simonetta Grimaldi in collaborazione con Gregorio de Gregoris e la supervisione di María Isabel Fernández García, responsabile scientifica del Centro Ttrateà. Il Piccolo, ‘casa madre’ del centro di produzione romagnolo, consolida così la sua attività laboratoriale, con uno sguardo attento alla formazione dei giovani affinché vivano il teatro come luogo di incontro e scambio, condivisione per liberare e sperimentare creatività ed emozioni.