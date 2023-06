Teatro e danza stasera per le malattie rare

Riflettori puntati sulle malattie rare oggi a Forlì, con lo spettacolo ‘Petali nella corrente’ alle ore 21 alla Fabbrica delle Candele. Si tratta di uno show in cui si sposano teatro e danza, la cui scrittura originale e la regia sono di Denio Derni (aiuto regista Rita Bonoli, coreografie a cura del Gruppo Danza Forlimpopoli) e promosso dall’assessorato comunale alle politiche giovanili. Lo scopo è sensibilizzare su patologie di cui si riscontrano rari casi e per le quali è però altrettanto fondamentale la ricerca. Ingresso gratuito, saranno accolte offerte per le associazioni coinvolte.