Teatro e musica, in Campigna al via la rassegna alla Burraia

Al via il secondo appuntamento di Escursione Teatrale – Teatro Zigoia che, in occasione della 11ª edizione, si svolgerà a Burraia – Campigna, nel Parco nazionale, dal 7 al 9 luglio. Escursione Teatrale è un percorso tra teatro, musica dal vivo, Taijiquan ed escursionismo in una tre giorni tra arte, natura, laboratori e condivisione. Ancora pochi posti disponibili. Info: [email protected] Partner del progetto sono Teatro Zigoia, Chen Fa e Unione Italiana Ciechi Forlì e Cesena, mentre i sostenitori sono: Regione Emilia-Romagna, Otto per Mille Valdese, Parco Nazionale, Unione dei Comuni Romagna Forlivese, Unione dei Comuni della Valle del Savio, Unione dei Comuni Rubicone e Mare, Comune di Santa Sofia, Comune di Sogliano al Rubicone, Romagna Acque, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Bagno di Romagna e Comune di Forlì. Invece per la rassegna ‘Monti Orfici’ sempre a cura del Teatro Zigoia, il 29-30 luglio, nella Valle di Pietrapazza, ‘Canti in cerchio dal tramonto all’alba’. L’attività continua a Corniolo dal 18 al 20 agosto con ‘Il canto che danza. Teatro, circlesong, danza, natura’ con seminari (a numero chiuso) e i concerti gratuiti aperti a tutti previa prenotazione. Il 18 agosto concerto dell’Orchestrona Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Il 19 sarà la volta de La Mal Coifée (Francia Occitana), quartetto femminile di cantanti-musiciste che ha costruito un repertorio originale e intenso cantando in lingua occitana. Info: [email protected]

o.b.