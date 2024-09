Teatro Fabbri, al via la campagna abbonamenti

È partita ieri la campagna per i nuovi abbonamenti al teatro Diego Fabbri per le rassegne di Prosa, Moderno, Comico, Danza della stagione 2024 / 2025. Gli orari di apertura della biglietteria saranno i seguenti: fino al 12 ottobre (esclusi i festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

I giorni dedicati alla Prosa saranno: venerdì e sabato sera e domenica pomeriggio. Apriranno la rassegna (dall’1 al 3 novembre) Umberto Orsini e Franco Branciaroli con ‘I ragazzi irresistibili’ di Neil Simon autore anche di ‘La strana coppia’ in scena con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia dal 13 al 15 dicembre. ‘La coscienza di Zeno’ con Alessandro Haber è prevista dal 22 al 24 novembre; poi dal 3 al 5 gennaio è in programma ‘Ti sposo ma non troppo’ con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta. In febbraio (dal 7 al 9) Simone Cristicchi presenterà ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’.

Seguirà poi ‘Antonio e Cleopatra’ dal 14 al 16 marzo con Anna Della Rosa e Valter Malosti. Chiuderà la rassegna la pièce ‘Gente di facili costumi’ interpretata da Flavio Insinna e Giulia Fiume dal 28 al 30 marzo.

Il cartellone del Moderno proporrà spettacoli interpretati da autori molto noti e stimati: Luca Bizzarri con ‘Non hanno un amico’; Drusilla Foer con lo spettacolo ‘Venere nemica’; Luca Argentero interpreterà ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’; Daniele Russo e Sergio Del Prete saranno protagonisti di ‘Le cinque rose di Jennifer’, infine Ambra Angiolini interpreterà ‘Oliva Denaro’con la direzione di Giorgio Gallione.

Per il Comico il cartellone presenta attori assai conosciuti: ‘Fiesta’ con Ale e Franz, Fabio Canino, poi saranno in scena anche Maria Pia Timo e Paolo Cevoli. Per la sezione Danza si assisterà a ‘Giselle’ del Russian Classical Ballet; ‘Carmen + Bolero’ della Compagnia Almatanz, e infine ‘Frida’ della Lyric Dance Company. A questi spettacoli vanno poi aggiunte le prevendite dei biglietti per i grandi Musical Fuori Abbonamento come ‘Grease’ della Compagnia della Rancia (21 dicembre, ore 21 e 22 dicembre alle ore 16) e ‘Cabaret’ con Arturo Brachetti (25 gennaio alle ore 21). A questi vanno aggiunti tutti gli spettacoli di Teatro Contemporaneo programmati al Teatro Piccolo. Prezzi, informazioni e dettagli: 0543. 26355 – accademiaperduta.it.

r.r.