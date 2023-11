Teatro Fabbri, su il sipario con ’Maria Stuarda’

La stagione al teatro Diego Fabbri di Forlì verrà inaugurata dallo spettacolo di prosa ‘Maria Stuarda’ di Friedrich Schiller in scena domani e sabato alle 21 e domenica alle 16. Il testo sarà interpretato da Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi e, con loro, Gaia Aprea, Linda Gennari, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia e Giua (chitarra e voce). Nello spettacolo è narrata la storia di due regine: Maria Stuarda, cattolica regina di Scozia, ed Elisabetta I protestante. Le due donne si scontrano per la corona d’Inghilterra dove tutto viene messo in gioco: dalla politica alla religione, dagli intrighi alle passioni.

Di particolare effetto è l’ambientazione scelta dal regista Livermore: si tratta di una scena claustrofobica con una grande scalinata in cui tutto è possibile, perché è contemporaneamente corte e prigione, in cui le due realtà si rispecchiano. Le due attrici protagoniste indossano i bellissimi abiti firmati da Dolce & Gabbana, ma sorprenderà tutti chi vestirà i panni di Maria Stuarda e quelli di Elisabetta I e chi sarà destinata a regnare e chi a morire. Il testo di Schiller evidenzia anche il rapporto fra le donne e il potere: la regina Elisabetta, pur di vincere, abbandona il suo carattere di donna e riconferma ancora una volta l’importanza del patriarcato un po’ com’è stata Atena in Eumenidi, che conclude l’Orestea. Il regista Livermore sottolinea però il desiderio di lasciarsi ispirare ‘da un principio femminile del diritto’ e vedere il potere esercitato da una donna e non da una regina che altro non è che la proiezione del maschile.

Accanto alle due protagoniste, sono presenti cinque attori Gaia Aprea, Giancarlo Judica Cordiglia, Linda Gennari, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia che interpretano ciascuno più di un ruolo. Nella storia sarà presente la musica perché ‘l’armonia è al servizio della poesia’ come nel caso di Donizetti che fece un’opera ispirata al testo drammatico di Schiller. Di conseguenza nello spettacolo saranno presenti due musicisti: Mario Conte, compositore, e Giua, cantantrice e chitarrista: dal loro incontro è nata una musica epica che ha creato un ambiente sonoro di alta qualità.

I costumi delle due regine sono di Dolce & Gabbana e Anna Missaglia; l’allestimento scenico è di Lorenzo Russo Rainaldi; le musiche sono di Mario Conte e Giua; la direzione musicale di Mario Conte; il disegno luci di Aldo Mantovani; la traduzione di Carlo Sciaccaluga. La regia è di Davide Livermore.

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria); prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381). Prenotazioni telefoniche allo 0543.26355, Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci