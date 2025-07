‘Teatro grande amore’. Festival amatoriale al via alla Fabbrica

Dopo il successo del Festival nazionale Fita che nell’estate 2023 ha trasformato Forlì in una delle capitali del teatro amatoriale italiano, la sinergia tra la città, le arti sceniche e le realtà culturali del territorio continua a crescere. In questo clima creativo nasce e si consolida ‘Teatro grande amore 2025’, il progetto curato da Fita Emilia-Romagna che animerà le serate estive forlivese con sette appuntamenti di teatro sotto le stelle.

Inserito nel cartellone di Fabbrica Estate 2025, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune con il sostegno della Regione, il festival rappresenta un’occasione preziosa per scoprire il teatro amatoriale con un cartellone ricco e variegato, che ospita compagnie emiliano-romagnole capaci di spaziare dalla commedia brillante al dramma contemporaneo, dalla poesia al teatro classico rivisitato, passando per la drammaturgia originale e le favole moderne.

Si comincia stasera alle 21 con ‘In tre sotto al letto’, commedia brillante della Compagnia degli Imprevisti di Bologna, tratta da un testo di Stefania De Ruvo, che gioca con ironia e ritmo sulle dinamiche di un triangolo amoroso fuori dagli schemi.

Poi domani sarà la volta de ‘Il silenzio grande’, toccante dramma familiare scritto da Maurizio De Giovanni e portato in scena dalla compagnia Il Pomodoro, anch’essa bolognese, per una serata all’insegna dell’introspezione e dei silenzi che parlano più di mille parole.

Il secondo fine settimana teatrale si apre sabato 12 luglio con il forlivese Teatro delle Forchette e il suo ‘Amleto, in persona’, una riscrittura visionaria e metateatrale del celebre dramma shakespeariano. Domenica 13 toccherà alla compagnia ravennate Il Passaggio riportare in scena, con ritmo e ironia, il classico senza tempo ‘Il malato immaginario’ di Molière, in una messinscena frizzante che riflette con leggerezza sulle paure e le nevrosi della vita moderna.

Sabato 19 arriva ‘La terrazza’, commedia noir scritta da Paola Settele e proposta dalla compagnia Il Piccolo di Imola. Un morto, tanti sospettati e una girandola di gag e colpi di scena che giocano con il genere del giallo e con i meccanismi dell’umorismo più tagliente. La sera successiva, domenica 20, si cambia registro con ‘Se Dio fosse donna’, un’opera intensa e coraggiosa di Tiziana Mantovani messa in scena da Area Fuori Tema di Bologna, nata da un progetto di ascolto delle storie vere di donne vittime di violenza.

Il gran finale sarà sabato 26 luglio con ‘La gallina dalle uova d’oro’ della Compagnia delle Favole di Ravenna. Una favola teatrale ironica e contemporanea, scritta da Manuela Cortesi.

Tutti gli spettacoli si terranno nel chiostro estivo della Fabbrica delle Candele alle ore 21. Biglietto unico 5 euro, prevendita online su www.webtic.it (infoline 0543.1713530).