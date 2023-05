Teatro in classe, premiate le recensioni migliori

Dopo tanto impegno (e oltre cinquanta recensioni), giunge al termine l’iniziativa ‘Teatro in classe’, promossa dal Carlino e sostenuta da Teatro Diego Fabbri, Centro Diego Fabbri e Cia Conad. Ma come si è svolta l’iniziativa? Gli studenti degli istituti superiori forlivesi hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli in calendario al teatro Diego Fabbri e al Piccolo, per poi redigere recensioni e commenti che sono stati pubblicati sulle pagine del Carlino.

Ieri si è tenuta la consegna delle targhe a tutti i partecipanti e sono stati scelti i tre testi migliori che hanno ricevuto un regalo speciale. "Scrivere di teatro – commenta Ruggero Sintoni di Accademia PerdutaRomagna Teatri, direttore artistico del Diego Fabbri e del Piccolo – vuol dire emozionarsi e poi restituire quelle emozioni ai lettori e questo è il processo di diffusione di arte e cultura al quale voi avete preso parte".

Tra gli organizzatori c’è anche il Centro Diego Fabbri: "Il progetto è nato in sordina quattro anni fa – ripercorre Paolo De Lorenzi – poi è cresciuto nel tempo e quest’anno ha riscosso un successo strepitoso, con un vero record di partecipazione. I ragazzi hanno lavorato in autonomia, con il sostegno dei loro insegnanti che, però, non sono mai intervenuti sui loro testi. Il drammaturgo Diego Fabbri diceva: ‘Il teatro è di tutti e per tutti’ e il progetto al quale avete partecipato rispecchia appieno queste parole". Racconta ai ragazzi di Diego Fabbri anche l’assessore alla cultura Valerio Melandri: "lui ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo quando, da ragazzo, scriveva recensioni ai cineforum sul giornalino della parrocchia. Ho letto le vostre recensioni e sono tutte molto interessanti, perciò vi auguro davvero di continuare sulla strada di Diego Fabbri".

Lo sponsor che ha sostenuto l’iniziativa era Cia-Conad: "Questa è stata una bella occasione per mettersi alla prova con la scrittura – commenta Enrica Mancini –, ma anche soprattutto per vivere l’emozione del teatro. Il teatro riesce a creare identità senza chiudersi, ma anzi aprendosi all’esterno e mandando messaggi senza tempo. Per questi valori nei quali ci riconosciamo abbiamo deciso di continuare a sostenere il progetto".

Ecco chi sono i ragazzi premiati. Primi classificati, parimerito: Matilda Ferraresi (liceo classico Morgagni); e la mini redazione composta da Enea Balbi, Martina Perini, Francesca Nieli (liceo classico Morgagni).

Secondi classificati: Niang Maimouda, Rida Hammar, Anna Mariani (Istituto tecnico Marconi). Terzi classificati parimerito: Riccardo Pivi e Anna Piovaccari (liceo scientifico De Calboli); Giorgia Vitali ed Eleonora Milandri (liceo delle scienze umane Carducci di Forlimpopoli).

Il premio classe, per aver partecipato con una recensione collettiva, va alla 5ªC e 5ªE dell’istituto aeronautico Baracca. I ragazzi premiati riceveranno un ‘buono cultura’, ma, soprattutto, avranno diritto a un abbonamento gratuito per la prossima stagione, per continuare a vivere la magia del teatro.