"Teatro in classe: stimolante e formativo"

Sta per ripartire ‘Teatro in classe’, l’iniziativa de il Resto del Carlino in collaborazione con il teatro Diego Fabbri, il Centro Diego Fabbri e Conad, ideata per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori in una forma di teatro partecipato che vede gli studenti assistere agli spettacoli in cartellone al Piccolo di Forlì e al Diego Fabbri per poi commentarli in recensioni, talvolta individuali e talvolta condivise con il resto della classe. Le recensioni, poi, troveranno posto sulle pagine del Carlino.

Il primo spettacolo che potranno seguire i ragazzi è in programma domani al Piccolo ed è una riproposizione di Barbablù. L’anima dell’iniziativa è, come sempre, il teatro Diego Fabbri: "Accademia PerdutaRomagna Teatri aderisce anche quest’anno al progetto – dichiara Ruggero Sintoni, co-direttore assieme a Claudio Casadio di Accademia Perduta Romagna Teatri –. Per la stagione 202324 sono tanti gli spettacoli di prosa al Teatro Diego Fabbri e di drammaturgia contemporanea al rinnovato Teatro Piccolo di via Cerchia proposti agli studenti delle scuole del territorio. Un’ offerta culturale molto ampia per incuriosirli e per avvicinarli ancora di più al teatro, spaziando dalla prosa classica, a spettacoli più brillanti e divertenti, a spettacoli di impegno civile e sociale che affrontano argomenti del nostro tempo. Vediamo – continua Sintoni – sempre più interesse ed entusiasmo tra gli studenti nel venire a teatro e recensire in gruppo gli spettacoli visti: il teatro è infatti anche luogo di incontro e confronto, punto di socialità per i giovani. Evidente la sua funzione pedagogica e formativa per le nuove generazioni. Questo progetto de il Resto del Carlino si sta consolidando, stagione dopo stagione sempre di più perché è molto stimolante e molto formativo per i ragazzi, fornisce loro i mezzi per potere ampliare il proprio senso critico e renderli sempre più spettatori consapevoli".

Tra i promotori c’è anche il Centro Diego Fabbri, da sempre molto impegnato con i giovani: "Dopo il successo quasi inaspettato della scorsa edizione – commenta il responsabile Paolo De Lorenzi – il Centro Diego Fabbri è onorato di collaborare a questa nuova tornata, spinto anche dall’entusiasmo degli studenti e delle studentesse. Un segnale che dà forza al teatro e alla sua profonda valenza educativa e formativa. I ragazzi hanno potuto gettare uno sguardo su temi variegati, hanno saputo raccontare, in maniera critica e costruttiva, le pièce coinvolgendo i lettori, giovani e non".

Anche Conad si conferma come sponsor storico: "Per Commercianti Indipendenti Associati-Conad – dichiara l’amministratore delegato Luca Panzavolta – partecipare al progetto ‘Teatro in classe’ è un modo per esprimere la vicinanza ai territori in cui nasciamo e operiamo. Essere al fianco dei giovani e delle loro aspirazioni è uno dei nostri valori fondanti e siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione molto gradita ai ragazzi e alle scuole. I veri protagonisti sono gli studenti e il loro entusiasmo nell’esplorare il mondo del teatro e della scrittura ci permette di dire che la strada che abbiamo scelto è quella giusta".