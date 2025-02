Teatro in famiglia ’Rosaluna e i lupi’

‘Rosaluna e i lupi’ è il titolo dello spettacolo della rassegna ’A Teatro in Famiglia’ in programma domani sera alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola, piazza Orsini (organizza Accademia Perduta/Romagna Teatri). Si tratta di una nuovissima produzione della rappresentazione; a portarla in scena la compagnia Progetto g.g.. ‘Rosaluna e i lupi’ è scritta e interpretata da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Si tratta di uno spettacolo quasi senza parole, che attraverso i corpi delle attrici e i pupazzi mossi a vista, vuole stimolare l’immaginario di bambini e bambine esplorando i temi della cura, del coraggio, ma anche del superamento della diffidenza e della paura.

Questa storia è accaduta nel paese dei Noncontenti, in un’epoca in cui la luna non esisteva ancora. La notte era sempre buia e gli abitanti non erano mai contenti. Rosaluna è diversa da tutti gli altri. I Noncontenti non la vogliono lì. Lei è ingombrante. Disturba e per questo viene allontanata. Ma Rosaluna resta quello che è. E fa quello che ama. Canta e canta. Ma le sue note che nessuno vuole, sono come miele per i lupi. E allora i lupi arrivano, tanti, quando una catapultata spazza via tutto. E in questo andare via, tutto diventa lontano. Ma alla fine Rosaluna brilla, in un mondo nuovo, in un modo nuovo.

Per la rassegna è attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, in collaborazione coi ristoratori convenzionati di Meldola (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie a cui, nelle sere di rappresentazione, è possibile cenare e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro.

Biglietti: 5 euro; prevendite a Forlì alla biglietteria del teatro Fabbri (corso Diaz) orario 10-13 e 16-18; domani la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20. Online Vivaticket; info 0543.26355; www.accademiaperduta.it.