Teatro in mezzo alla natura al Memoriale degli Alpini

E’ in calendario domani alle 15,30 al Memoriale degli Alpini Romagnoli alla Rondinaia (Comune di Bagno di Romagna, ma raggiungibile da S. Sofia in direzione Poggio alla Lastra) un nuovo spettacolo di Altrove - Teatro dal Vero. La prenotazione è consigliata a questo link: forms.gle9Wf8qPFyRaPqzZXd9. Lo spettacolo è gratuito e dopo sarà organizzata dall’associazione del Memoriale Alpini Romagnoli ‘Rondinaia’ una merenda (lprenotazione obbligatoria). La mattina verrà proposto un trekking con le guide Gae Gaia Fabbri (Dislivello Positivo) e Emiliano Conficoni (Ligaben), con partenza dal Memoriale alle 9.30 e ritorno per lo spettacolo, con pranzo al sacco a 10 euro. Informazioni e prenotazioni: 347.0428078. L’intero ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile dell’Associazione Alpini Romagnoli che si sono prodigati nel soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione. In caso di maltempo lo spettacolo verrà svolto all’interno (con un numero di posti limitato).

"Il progetto ‘Altrove’ – precisa Enrico Gentili – è nato per portare il teatro nelle piccole comunità della Romagna, in particolare quelle collinari e montane. Cerchiamo, attraverso l’improvvisazione teatrale, di raccogliere le storie, la memoria e il folclore di questi luoghi meravigliosi e a volte poco conosciuti. Ogni spettacolo è anche l’occasione per favorire un turismo culturale e sostenibile e per scoprire nuovi angoli di Romagna, fare trekking, conoscere le attività locali e godersi uno spettacolo teatrale in una cornice decisamente insolita". L’iniziativa vede il patrocinio dei due Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, dell’Anci Emilia Romagna e la collaborazione di Sophia in libris, Rifugio Trappisa di sotto e Chioschetto di Poggio.

o.b.