Teatro itinerante, ancora ’Colpi di scena’

Seconda giornata dedicata a ‘Colpi di scena’ il festival di teatro contemporaneo organizzato da Accademia Perduta Romagna Teatri che vedrà in scena 19 spettacoli, tra cui 10 anteprime nazionali, presentati nei vari teatri forlivesi. Si partirà alle ore 10 al teatro San Luigi con Io che amo solo te di Bluestocking. Due giovani adolescenti, Niccolò e Valentino, scoprono di amarsi. La felicità di questa emozione si unisce alla paura di essere scoperti. Sensazioni contrastanti che richiedono coraggio.

All’ExAtr, alle 11,30, i Kepler-452 presenteranno Album che tratta il tema della famiglia attraverso le fotografie. Viene sperimentata una spazialità non frontale, insieme a dispositivi e forme di presa diretta e proiezione audiovisiva. La ricerca nasce da un’immagine del mondo animale come le auguille che, dopo aver percorso nel mare molti chilometri ritornano nello stesso posto a riprodursi o a morire. Lo spettacolo successivo 4000 miglia avrà luogo alle ore 14,30 sempre all’ExAtr ed è proposto dal Centro Teatrale MamimòErt. Una notte Leo, di ritorno da un giro in bicicletta si ferma dalla nonna novantunenne Vera. Lei è una vecchia comunista, lui un hippie contemporaneo. Dopo un mese di convivenza, in cui no sono mancate provocazioni, i due entrano in contatto. Alle ore 16,15 al teatro Il Piccolo, la compagnia Les Moustaches porterà in scena, in prima nazionale, I cuori battono nelle uova, co-prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Società per Attori. La storia è quella di tre donne tutte in attesa del primo figlio con le pance gonfie e tonde che ricordano le uova. Le tre future madri immaginano i loro futuri figli e , fra paure e vuoto, esploderanno con un inno alla vita nonostante la paura del domani. Seguiranno poi due spettacoli che verranno presentati al teatro Goldoni di Bagnacavallo: alle ore 18,30 sarà sul palco P come Penelope di e con Paola Fresa. Penelope è un personaggio traumatizzato la cui vita fra passato e futuro confronta i ruoli maschili e femminili. Penelope è un po’ come il personaggio omerico: il rapporto col padre, l’attesa di un marito che non ritorna, un figlio che, divenuto adulto, decide di partire. Il tutto con l’ironia sul mito del vivere. Il successivo spettacolo (ore 20) è Il grande vuoto di Fabiana Iacozzilli della compagnia Cranpi. E’ un’indagine sul dissolversi di una famiglia che svuota la casa in seguito alla malattia degenerativa della madre. La casa però si popola di ricordi che riempiono le stanze. Un testo per riflettere se si può trasformare il dolore in bellezza. Ingresso gratuito. Prenotazioni: tel 0543.26355.

Rosanna Ricci