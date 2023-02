Teatro per le scuole al Dragoni di Meldola

Parte venerdì 24 febbraio la nuova stagione ‘Teatro Scuola’ al Dragoni di Meldola con 4 spettacoli tra viaggi, avventure, sentimenti e un po’ di scienza. Un cartellone promosso dal Comune e curato da Accademia PerdutaRomagna Teatri, composto da quattro spettacoli, (per un totale di otto repliche), scelti per bambini e studenti di ogni ordine e grado delle scuole materne e dell’obbligo, dai 3 ai 14 anni, e che si protrarrà fino ad aprile.

Ad inaugurare il cartellone (venerdì alle 9,30 e alle 11) sarà la compagnia Teatro Perdavvero con ‘Il segreto di Barbablù’, spettacolo ispirato alla celebre storia di Charles Perrault. Una storia ’paurosa’ che viene qui raccontata ai bambini con una messa in scena adatta a loro, ricca di canzoni suonate e cantate dal vivo, comicità e giochi teatrali.

Seguiranno il 9-10 marzo (9,30) per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, ‘Il messaggero delle stelle’ della Compagnia del Sole, uno spettacolo scritto da Francesco Niccolini, interpretato da Flavio Albanese e diretto da Marinella Anaclerio.

Il cartellone prosegue il 22-23 marzo (9,30) con ‘Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone’ della compagnia TCP tanti cosi progetti. Una fiaba pacifista pubblicata per la prima volta nel 1936, in cui un piccolo toro preferisce il profumo di un fiore e la bellezza della natura alla violenza della corrida.

Chiuderà la rassegna, venerdì 14 e lunedì 17 aprile (9,30) ‘Il lungo viaggio del coniglio Edoardo’ della compagnia Accademia Perduta scritto e interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola per la regia di Claudio Casadio. Come nella migliore tradizione delle fiabe e della letteratura per l’infanzia, lo spettacolo è incentrato sul tema del viaggio. Nel caso di Edoardo è soprattutto un viaggio attraverso i sentimenti.

Biglietto: 5 euro. Per info e prenotazioni: 0543.26355.

o.b.