Teatro Piccolo, nuova stagione: "Al centro le contraddizioni umane"

È stata presentata da Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, organizzatori del teatro d’innovazione il Piccolo di Forlì, la stagione teatrale 2024/25 del teatro Piccolo che comprende 15 spettacoli di cui 6 sono produzioni di teatro contemporaneo: ‘P.come Penelope’ di e con Paola Fresa, ‘Autoritratto’ di Davide Enia, ‘Odradek’ della compagnia Manoventi, ‘L’Oreste’ con Claudio Casadio, ‘Gramsci Gay’ dello Studio Doiz, ‘Bianco’ con Valentina Carli e Giuseppe Tantillo.

Completano la stagione: ‘Moby Dick’ con Roberto Mercadini, ‘Eva’ con Eva Robin’s, ‘Fino alle stelle!’ con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, ‘Il Condor’ con Camillo Grassi, ‘Kohlhaas’ di Marco Baliani, ‘Dieci modi per morire felici’ di Emanuele Aldrovandi, ‘Gertrude, Lucia e le altre. Le donne del rivoluzionario Manzoni’ di e con Eleonora Mazzoni, ‘N.E.R.D.s’ di Bruno Fornasari e ‘Il bestiario idrico’ di Marco Paolini. "Al centro c’è sempre l’uomo con le sue contraddizioni – spiega Ruggero Sintoni –. La stagione del Piccolo è un segno identitario della città perché, assieme alla stagione del Fabbri, diretta sempre da Accademia Perduta, colloca Forlì al 5° posto in Italia per numero e qualità degli spettacoli". La caratteristica del teatro Piccolo, attivo da 40 anni, è anche quella di dare spazio ai giovani e alle realtà locali. Non mancheranno 7 spettacoli dedicati alle Favole e sarà presente anche il Teatro Scuola dedicato agli studenti. Particolarmente interessante sarà l’attività laboratoriale a cura di Daniela Piccari e Andrea Alessi destinata agli adolescenti. Così come ‘Sguardo sugli spettacoli’ a cura di Michele Pascarella per persone di ogni età, un laboratorio per universitari e infine uno, curato da Piccari, per over 65. Il contributo è di 30 euro a laboratorio. "Il nostro impegno– ha aggiunto Casadio– è presentare artisti di notevole qualità intellettuale con apertura verso il pubblico e non finalizzati alla sola esaltazione di sé".

"Il Piccolo – ha sottolineato il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno – fa crescere la città all’insegna della cultura, perché propone temi che fanno riflettere, permettono approfondimenti e creano percorsi per tutti. L’attività del teatro Piccolo fa parte dell’identità di Forlì".

In conclusione questo teatro è una vera ‘officina creativa’ multidisciplinare, grazie all’allestimento di nuove produzioni e un cartellone dedicato al Contemporaneo con l’aggiunta di incontri e dibattiti, laboratori teatrali, musicali ed espressivi pensati per persone di tutte le età.