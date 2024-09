Teatro, storia e archivi: trionfa la ’Cultura attiva’

Teatro, storia e videomaking: tutti progetti del territorio forlivese che grazie al bando comunale ‘Cultura attiva’ e la raccolta di crowfunding civico otterranno finanziamenti per la loro realizzazione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con Ginger Crowfunding, ha raccolto circa 40mila euro grazie agli oltre 295 sostenitori attivi. Il progetto, nato con l’obiettivo di sostenere tutti quei soggetti dell’ambito del terzo settore, no profit, impegnati in attività culturali nel forlivese, permettendo loro di realizzare e promuovere campagne di raccolta fondi online, a cui va aggiunto il cofinanziamento dall’amministrazione comunale. Tramite la piattaforma idea ginger.it, in cui chiunque poteva donare la propria cifra in maniera totalmente libera, si è raggiunta la quantità di fondi prefissata, pari al 60% del valore economico totale, mentre il restante 40% della cifra sarà appunto cofinanziato dal Comune.

Numerose realtà hanno partecipato al percorso di formazione, in particolare quattro progetti otterranno, oltre al beneficio della raccolta fondi, anche il sostegno comunale: si tratta di due lavori a tema teatrale, ‘Collezione da Tiffany. Teatro per tutti dai 3 ai 100 anni’, a cura dell’associazione Aiuto Adolescenza, e ‘Teatro No Limits: Non Vedo L’Ora’, promosso dal Centro Diego Fabbri. Il primo prevede presso il Teatro Tiffany la realizzazione di un programma di vari spettacoli teatrali per tutte le età. Il Teatro Tiffany, situato nel quartiere Bussecchio di Forlì, è uno spazio completo, ben strutturato e situato in un punto strategico della città. Ad oggi accoglie le attività parrocchiali e della scuola dell’infanzia Santa Maria Lauretana.

Il secondo progetto prevede la trasposizione in scena del libro dell’autore marchigiano Luca Lepri, incentrato sul tema della sensibilizzazione per la disabilità visiva. L’idea nasce dall’incontro avvenuto un anno fa tra Lepri e Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri, al termine di un’ audiodescrizione di uno spettacolo teatrale, realizzata dallo staff del Centro. L’amore per il teatro e la voglia di mettersi in gioco superando ogni barriera ha spinto a volere ideare questo progetto per permettere alle persone con disabilità visiva non solo di essere spettatori e ’vedere’ una performance, ma anche di esprimersi sul palco insieme ad amici costruendo una vera e propria compagnia teatrale. Nascerà così uno spettacolo che debutterà a Forlì all’interno del Festival del Buon Vivere. A seguire la tradizionale rievocazione storica affidata all’associazione ‘Il Drago Oscuro’ con la produzione di ‘Caterina Sforza Signora di Forlì’, che utilizzerà i fondi ricevuti per l’acquisto di materiali e costumi dell’epoca, infine l’Archivio Video Forlivese a cura di HAL 9000 in ambito di raccolta, editing e montaggio video di eventi nel territorio romagnolo.

Sergio Tomaselli