Teatro, tecnologia e innovazione. Al Testori ecco il festival Lucy

Il teatro Testori di Forlì ospiterà da oggi a domenica il festival multidisciplinare Lucy aperto a nuove frontiere tra teatro, tecnologia e innovazione.

Sarà una contaminazione fra scienza e cultura umanistica impegnata ad osservare il passato, il presente e il futuro non solo a livello nazionale ma internazionale. Il festival congiunge Forlì e Bologna attraverso varie reti, innovazioni, dialoghi, contaminazioni di pensiero e idee a largo spettro. Il programma prevede: oggi ore 20, lo spettacolo ‘Twittering Machine’ con video-installazioni e musica dal vivo; alle 21 ‘Io non ci sono’, una performance in cuffie wireless sulle zone attraversate ai tempi del fascismo, progetto vincitore Bando sulla Memoria di Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Atrium Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory.

Domani alle 19,30 ’Inside me + Lucy’, due performance di Sblocco 5 sul rapporto fra uomo e natura. In scena un braccio robotico KuKa; alle 20,30 il film spettacolo ‘Todos Los Males’ in prima regionale della Compagnia Anagoor, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia, sulla conquista dell’America e lo sterminio degli Indios. Domenica alle 16 replica di ‘Inside me+ Lucy; alle 17,15 la conferenza ‘Gradi di libertà, e alle 18 ‘Roboact’ conferenza –spettacolo su co-creazioone umanirobot dell’équipe interdisciplinare italo-francese di artistiricercatori del progetto ’Scène et robotique’ EUR ArTeC Università di Parigi con uso di robot umanoidi NAO e QTrobot.

Alle 20 saluti di chiusura a cura di Alessandro Iachino.

r.r.