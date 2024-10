Teatro Testori, ecco il calendario 2024-25 tra spettacoli, eventi e sperimentazione

Un ricco calendario di spettacoli ed eventi caratterizza il programma presentato dal Teatro Giovanni Testori di Forlì per la stagione 2024-2025. "La programmazione teatrale forlivese è un fiore all’occhiello – ha detto Vincenzo Bongiorno, assessore alla Cultura – perché la città è una delle prime piazze in Italia per la qualità e la ricchezza degli spettacoli".

La stagione di Prosa partirà il 26 novembre (ore 20.30) con ‘La Signora delle Camelie’ di Alexandre Dumas figlio, diretto da Giovanni Ortoleva. Seguirà il 21 gennaio ‘Frankenstein’ prodotto da Elsinor con regia e drammaturgia di Ivonne Capece. Lo spettacolo è prodotto dal progetto europeo PlayOn. Il 21 febbraio sarà in scena ‘The Barnard Loop’, ideato e diretto da Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi. Il 15 aprile sarà la volta dello spettacolo ‘L’estasi della lotta- Camille Claudel di e con Carlotta Viscovo. L’ultimo spettacolo della stagione di prosa si terrà il 20 maggio con ‘Supermarket’, scritto e diretto da Gipo Gurrado.

Tre sono gli spettacoli per la sezione Eventi. Il 31 ottobre (ore 22) si terrà ‘Nottetempo’ prodotto da Elsinor, uno spettacolo virtuale con visori per uno spettatore alla volta, progettato da Giuditta Mingucci e interpretato da Jlenia Biffi. L’8 novembre, ore 20,30 si terrà lo spettacolo in lingua inglese con sottotitoli in italiano ‘Pa Ka Makani’. Conclude la serie il 20 dicembre, ore 20,30, con ‘A Christmas Carol’ in lingua inglese con musica dal vivo, tratto da Charles Dickens e con orchestra Accademia InArte.

La sezione ‘Le domeniche per le famiglie’ partirà il 10 novembre, ore 16, con lo spettacolo di giocoleria, acrobatica, magia, comicità ‘Clown spaventati panettieri’ di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni. A seguire il 17 novembre, ore 16, ‘Viola e il Bosco’ di e con Marta Zotti nell’ambito del progetto ‘Filastrocche della vita’ della Compagnia teatrale Stilema. Il 24 novembre, ore 16, sarà la volta di ‘Ti vedo. La leggenda del basilico’, di Emanuela Dall’Aglio Con Emanuela Dall’Aglio e Riccardo Paltenghi. Adatto dai 4 anni in su. Ultimo spettacolo della serie: 1 dicembre, ore 16, ‘Sono solo…Bolle di sapone’ di e con Michele Cafaggi Regia Ted Luminarc Musiche originali Davide Baldi. Oltre a questi quattro appuntamenti dedicati ai bambini, va aggiunto sabato 8 febbraio alle ore 11 uno spettacolo per i piccolissimi da 1 a 4 anni dal titolo ‘Casa’, della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna. Il 12 febbraio, dalle 16.30 alle 19 si terrà un laboratorio di formazione condotto da Andrea Buzzetti su ‘ Comunicare e Raccontare con un oggetto’.

Biglietti: Stagione di prosa: Intero euro 16, Ridotto (under 25, over 65, convenzioni) euro 12, Ridottissimo (studenti) euro 10. Abbonamento Oro: La Signora delle Camelie, Frankenstein, The Barnard Loop, L’estasi della lotta, Supermarket, Intero euro 70, Ridotto under25, over 65, convenzioni euro 50, Ridottissimo studenti euro 40. Eventi: Nottetempo ingresso a offerta libera, Pa Ka Makàni euro 6, A Christmas Carol; Mettiamoci all’Opera! Intero euro 10 / Ridotto euro 8 . Le domeniche per le famiglie: Posto unico euro 7,50 euro (euro 6,50 in prevendita online) ‘Casa’ euro 6. Info e Prenotazioni: 0543 722456, whatsapp 375 8349548, teatrotestori@elsinor.net.

Il Testori ospiterà anche la 15ª edizione di ‘Atto Unico’realizzato dal Teatro delle Forchette. Si tratta di quattro spettacoli, ognuno dei quali tratterà il tema della diversità, non solo sessuale ma anche sociale e culturale. Ogni spettacolo verrà introdotto dalla psicoterapeuta Michela Neri. Il primo spettacolo è il musical ‘Hedwig and the angry inch’ (27 ottobre). A seguire ‘ La prima fra tutte’ (21 novembre, regia di Massimiliano Bolcioni).Poi ‘Come back to the five and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean!’ (13 dicembre), con la regia di Antonio Sotgia. Ultimo spettacolo ‘Amleto, in persona’ (18 gennaio). In 25 anni di atttività l’ impegno costante della compagnia è quello di portare sul palco storie che fanno riflettere e dialogare. Biglietti: intero euro 20, ridotto euro 15. Info: 0543 1713530.