Teatro Verdi, impegno e risate: nuova stagione

"Siamo molto contenti di poter presentare questa ulteriore stagione teatrale che dà continuità a un progetto che abbiamo fortemente voluto sin dall’inizio di questo mandato e che in questi anni ha riscosso sempre più successo" queste le parole della sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, alla presentazione della stagione teatrale 202324 che, come per lo scorso anno, avrà una prima parte all’interno delle mura dello storico teatro Verdi e una seconda, estiva, nell’arena allestita nella corte interna della rocca.

Un cartellone di 17 spettacoli, una rassegna principale di dieci titoli che spazia dalla prosa al musical, dal teatro contemporaneo ai ’one man show’. Poi cicli collaterali dedicati alle famiglie e al teatro dialettale, anche un fuori abbonamento speciale. Come per lo scorso anno, la gestione del cartellone è affidata al Teatro delle Forchette. La rassegna principale prenderà il via l’8 novembre con ‘Figlio, non più giglio’, recital fra prosa e musica scritto e diretto da Stefania Porrino, con Daniela Poggi e Mariella Nava: protagonista una madre di oggi, chiamata a fare i conti con la violenza perpetrata dal figlio su un’altra donna.

Il 13 dicembre sarà di scena l’irresistibile comicità di Dario Cassini che presenta ‘Sballando con le stelle’. Altro ’one man show’ tutto da ridere il 12 gennaio, quando arriverà Marco Marzocca con ‘Chi me lo ha fatto fare’. Cambio di registro il 24 gennaio quando, in occasione della Giornata della Memoria, il Teatro delle Forchette presenta la sua produzione ‘Paragraph 175’ che pone l’accento sulla persecuzione nazista nei confronti degli omosessuali, internati nei campi di concentramento e contrassegnati dal triangolo rosa. Il 9 febbraio in programma la commedia di Franca Valeri ‘Tosca e le altre’, che si può definire un ironico spin off dell’opera di Puccini. Il 15 marzo approda al Verdi un’altra coppia femminile, composta dalla scrittrice Enrica Tesio e dalla cantautrice Andrea Mirò ‘Il settimo giorno lui si riposò, io no’. ‘Sono state quelle del bar’ è il titolo della divertente commedia scritta e diretta da Vally Sedioli in scena il 5 aprile. Il 24 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Malocchi & Profumi presenta ‘Donne che fanno strada’. Il 17 maggio toccherà ad Andrea Lupo con il pluripremiato spettacolo ‘Il circo capovolto’. Gran finale il 12 giugno, in arena, con il musical Rent. Il 2 febbraio appuntamento fuori abbonamento con il forlimpopolese Enrico Zambianchi che sceglie il palcoscenico di casa per la prima assoluta del suo nuovo spettacolo ‘L’insipienza artificiale’. Tutte le informazioni su abbonamenti e biglietti si possono reperire sul sito teatrodelleforchette.it.

Matteo Bondi