Teatr’ok, oggi saggio dei ragazzi

Stasera alle 21 presso la Fabbrica delle Candele andrà in scena ’La favola dei saltimbanchi’, una drammaturgia di Michael Ende adattata e diretta da Stefano Naldi. In uno squallido spazio fabbricabile si trova una compagnia di artisti girovaghi, disperati perché ormai privi di un qualunque pubblico, e così costretti ad abbandonare il terreno in cui si trovano. Potrebbero salvarsi firmando un contratto con una ditta chimica, che li assumerebbe per reclamizzare i suoi prodotti. Unica condizione: abbandonare Eli, una ragazzina orfana che tre anni prima avevano accolto tra loro e che ha sviluppato dei problemi di salute mentale a causa di una nube tossica liberatasi da una fabbrica dell’azienda che ora vorrebbe assumere i saltimbanchi. La pièce è messa in scena gli allievi del corso Teatr’ok dai 10 ai 17 anni. Biglietti: 8 euro. Info: 0543.1713530.