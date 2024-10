Technologica di Predappio: "Formiamo i futuri leader con l’Academy aziendale"

Technologica di Predappio, azienda leader nel settore delle facciate vetrate e costruzioni in acciaio, una delle realtà più innovative in Romagna per la professionalità, dinamicità e innovazione, punta con decisione sulla formazione come strumento strategico per crescere e innovare. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Servizi industriali è stato ideato e realizzato un programma di sviluppo del talento - un training interno finalizzato alla crescita di competenze tecniche specializzate e alla preparazione di una nuova generazione di professionisti con capacità di competere in un mercato sempre più agguerrito.

Quest’iniziativa non solo mira ad affrontare il problema della carenza di competenze, ma anche a formare i futuri leader del settore secondo la cultura e i valori aziendali. Racconta a questo proposito Franco Sassi, Ceo di Technologica e presidente Ance Forlì-Cesena: "Il cardine di questo progetto è l’utilizzo dell’apprendistato duale, creando una Academy aziendale, un metodo che unisce l’apprendimento formativo in aula alla formazione all’interno dell’azienda. In questo processo formativo gli otto giovani selezionati e partecipanti alternano lezioni teoriche ad esperienze pratiche sul campo, per integrare conoscenze e competenze". I giovani ottengono così anche una conoscenza diretta delle dinamiche aziendali e del lavoro sul campo, diventando immediatamente produttivi e altamente qualificati. Quest’approccio permette di instaurare un legame solido e duraturo tra l’azienda e il dipendente, basato su fiducia, competenza e coinvolgimento reciproco, creando un vero e proprio vivaio di talenti, fra i quali l’azienda potrà coltivare giovani promettenti, stimolando la collaborazione e la condivisione fra l’esperienza dei senior e la dinamicità dei giovani. Aggiunge Sassi: "Investire nella formazione significa credere nel futuro e garantire il successivo avanzamento dei collaboratori, offrendo loro opportunità di apprendimento continuo e percorsi evolutivi, che risultano vincenti per mantenere un margine competitivo sul mercato".

La scelta di puntare sulla formazione non rappresenta solo una risposta alle richieste del mercato, ma anche un vero impegno verso la comunità: sostenendo lo sviluppo delle competenze locali Technologica non solo consolida la propria posizione nel settore, ma contribuisce anche all’economia della Romagna.

Conclude Sassi: "Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa importante iniziativa, in particolare a Francesca Gessi del Consorzio Servizi Industriali, vero ideatore e coordinatore dell’importante iniziativa".

Quinto Cappelli