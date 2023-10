Tecnici da Forlì: "Vicinanza concreta"

Fra gli oltre 101 edifici dichiarati inagibili a Tredozio dai vigili del fuoco, dopo le scosse di terremoto dello scorso 18 settembre, vi è anche il municipio, trasferito nell’ex ristorante del complesso turistico Le Volte. Oltre ai disagi comprensibili, l’amministrazione si trova anche di fronte a difficoltà del personale, con una dipendente andata in pensione e l’ingegnere dell’ufficio tecnico in malattia, perché vittima di un incidente stradale, mentre con la sindaca Simona Vietina (nella foto) si recava a Reggio Emilia a cercare le casette di legno per gli sfollati.

A questo punto è venuto in soccorso il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha messo a disposizione della sindaca di Tredozio alcuni dipendenti del servizio edifici pubblici per supportare l’ufficio tecnico del piccolo comune montano, rimasto completamente sguarnito, dopo il terremoto. Spiega il sindaco Zattini: "Gli ingegneri Gianluca Foca, Benedetta Farolfi e Claudio Arpinati presteranno servizio a Tredozio per far fronte alle prime immediate necessità. Nonostante la mole di lavoro e le scadenze progettuali dettate dal Pnrr e dall’alluvione, ognuno di loro ha manifestato massima disponibilità, dimostrando grande senso di responsabilità e di questo l’amministrazione comunale li ringrazia".

Conclude il primo cittadino di Forlì: "È questa la manifestazione concreta della vicinanza del comune di Forlì al sindaco di Tredozio, a tutta la comunità tredoziose e ad un territorio che in questo momento ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni." Risponde la sindaca Vietina: "A nome di tutta la popolazione tredoziese, ringrazio il sindaco Zattini e la città di Forlì per la generosa solidarietà, nonché i tecnici che affrontano tutta quella strada per venire a darci una mano".

q. c.