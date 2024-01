Tecnico per la riparazione di dispositivi elettronici

A Forlì si ricerca un/a tecnico/a assistenza clienti che si occupi di installazione, manutenzione, riparazione di dispositivi elettronici per il controllo accessi e rilevazione presenze presso aziende ed enti sul territorio regionale con spostamenti e trasferte giornaliere con mezzi aziendali. E’ richiesta esperienza in mansioni analoghe e formazione tecnica di base su circuiti elettrici ed elettronici. E’ necessario essere in possesso di patente di guida di tipo B. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 12 gennaio, cliccando sul pulsante "Invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate.