Tecnico per riparare dispositivi elettronici

Azienda specializzata in riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ricerca una tecnicoa assistenza clienti che si occupi di installazione, manutenzione, riparazione di dispositivi elettronici per il controllo accessi e rilevazione presenze presso aziende ed enti sul territorio regionale con spostamenti e trasferte giornaliere con mezzi aziendali. Esperienze precedenti in mansioni analoghe e formazione tecnica di base su circuiti elettrici ed elettronici saranno valutate a titolo preferenziale. E’ necessario essere in possesso di patente di guida di tipo B. Si offre contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro l’11 dicembre, cliccando su ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.