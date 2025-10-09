Tecnologie, pro e contro. Un weekend di formazione sull’intelligenza artificiale

"La dimensione comunitaria è fondamentale per affrontare le difficoltà della vita, ed è qualcosa che nessun algoritmo può sostituire". È con queste parole che il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno commenta la nuova iniziativa lanciata dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, che ha organizzato per questo weekend un seminario in collaborazione con l’Iti Marconi, il liceo classico Morgagni e il Comune di Forlì rivolto a tutta la cittadinanza (ma che varrà come riconoscimento formativo per gli insegnanti) e che ruota intorno al tema dell’intelligenza artificiale e della consapevolezza nell’uso di questo potente ma delicato strumento.

Si parte domani tra le 15.15 e le 19 con l’incontro ‘Quale rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale’, nell’aula magna del Marconi con il filosofo e fisico Silvano Tagliagambe, il neuroscienziato Vittorio Gallese e i docenti Adriano Ferraresi e Vittorio Marchis. Dalle 20.30 appuntamento serale con ‘Le sfide dell’AI. Il ruolo delle infrastrutture’, a cura del presidente del consorzio interuniversitario Cineca Francesco Ubertini.

Si riprende sabato dalle 9 alle 12 nell’aula magna Icaro1 del Morgagni con ‘Il rapporto tra natura artificiale’: oltre a Tagliagambe, saranno presenti Massimo Negrotti, già titolare della cattedra di metodologia delle scienze umane a Urbino, il presidente della onlus Consulta di Bioetica Maurizio Mori e la docente di Logica e filosofia della scienza Luisa Damiano. Ultima sessione dalle 14 alle 17 presso la sala Calamandrei del Comune per ‘Innovazione tecnologica e innovazione sociale’, con Tagliagambe e Giorgio De Michelis, già professore di Informatica teorica e sistemi informativi, Monica Palmirani, docente di Filosofia del diritto, e del matematico e fisico Pierluigi Contucci. Al seminario seguirà la pubblicazione di un volume con gli atti degli incontri.

"L’idea è stata ispirata dalla rivista scientifica, nata a Forlì nel 1987 e proseguita fino al 2012, che dà il nome alla nostra associazione – racconta il presidente di Nuova Civiltà delle Macchine Roberto Camporesi, affiancato alla presentazione da Ennio Gelosi per la comunicazione –. Vogliamo riflettere su temi attuali, ponendoci una serie di interrogativi fondamentali di fronte a questa rivoluzione digitale inedita: come usare questa nuova ondata tecnologica? Quali problemi risolve, e quali crea?".

Sullo stesso proposito, è stato annunciato per sabato 8 novembre un importante evento, rivolto ancora ai ragazzi: un incontro tra le scuole forlivesi e il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nella cornice del teatro Fabbri.

Sofia Vegezzi