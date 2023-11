Tedx, analisi del cibo al teatro Verdi

Non poteva che essere dedicato al cibo il primo TEDxForlimpopoli, che si terrà questa sera alle ore 19,45 al teatro Verdi. Il titolo dell’evento, che si inserisce all’interno della rassegna ‘Radici future’, è ‘Mangiare ieri, oggi e domani’. A organizzare l’associazione Boa aps, nata nel 2022 dall’esperienza di Time Off con l’obiettivo di aggregare giovani e creare per loro occasioni di incontro e confronto. Uno staff tutto di giovani che per l’organizzazione di questo evento è riuscito a coinvolgere anche molti altri ragazzi provenienti da varie realtà. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Fra gli speaker attesi sul palco ci sono: la beverage specialist Federica Geirola, il professor Marco Dalla Rosa, coordinatore del corso di laurea in tecnologie alimentari dell’Alma Mater Studiorum Sede di Cesena, lo scrittore e giornalista gastronomico Gabriele Zanatta, la food blogger Azzuchef, vale a dire Azzurra Gasperini, partita come ingegnere, ma diventata cuoca e divulgatrice gastronomica per passione, il regista e sceneggiatore forlivese Leo Canali, Basilio Papa docente dell’istituto Artusi, gli imprenditori del settore food Alberto Musacchio ed Emanuele Bianconi. Informazioni per l’acquisto dei biglietti sul sito www.tedxforlimpopoli.it. ma.bo.