"Telecamere, ora parcheggio più sicuro"

Sono stati completati i lavori di potenziamento della sicurezza, grazie a un nuovo impianto di videosorveglianza, del parcheggio di via Manzoni: 280 posti in posizione strategica a servizio sia del centro storico, sia dell’area ex Mangelli e della stazione ferroviaria. "Si tratta di un’opera realizzata da Fmi – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo – che ho fortemente voluto per contrastare le situazioni di scarso decoro e di degrado in cui versava questa struttura fino ad oggi forse sottovalutata dagli automobilisti".

Il parcheggio è a “pagamento lungasosta” (0,50 all’ora, 2 euro tutto il giorno) con apertura dalle 7.30 alle 20. "Le nuove telecamere, sottolinea Mezzacapo, sono integrate "nella più ampia rete del sistema di videosorveglianza cittadino" e vanno quindi "ad aumentare anche la sicurezza dell’intero territorio, in sinergia con il lavoro delle forze dell’ordine. Prosegue senza sosta il nostro impegno per migliorare la qualità della vita forlivese, nella consapevolezza che sicurezza e percezione di sicurezza sono priorità assolute. Per tale ragione abbiamo realizzato questo investimento con ben 13 postazioni dotate di apparecchiature tecnologiche di ultima generazione, capaci di garantire un controllo e un monitoraggio efficaci ed efficienti. Abbiamo anche provveduto a migliorare il decoro e la pulizia dello spazio – conclude – nella convinzione che questo parcheggio possa rappresentare un punto di svolta nel progetto di rilancio del centro storico".