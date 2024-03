Telefoni in tilt dopo l’alluvione. “Il Comune non stia a guardare”

Forlì, 9 marzo 2024 – “Il Comune non può restare a guardare nascondendosi dietro la responsabilità di Tim, ma si impegni a premere sull’operatore di telecomunicazioni per finanziare in via straordinaria il risanamento dell’infrastruttura, quanto mai strategica per il territorio". Così in una nota ‘Rinnoviamo Forlì’, la lista civica che si è costituita di recente e che, alle prossime consultazioni amministrative, sosterrà il candidato sindaco della sinistra Graziano Rinaldini.

Il riferimento è alla difficile situazione nella quale si trovano da otto mesi gli abitanti di Durazzanino, Malmissole e Poggio.

Dai giorni dell’alluvione quelle zone della città sono senza linee telefoniche, mentre l’operatore responsabile della rete, cioè la Tim, non solo non risponde alle segnalazioni dei cittadini, ma ha fatto recapitare i solleciti di pagamento agli utenti che hanno deciso di non pagare le bollette.

"Rinnoviamo Forlì crede nello sviluppo della città intelligente e digitalizzata, sviluppo che non potrà avvenire lasciando indietro le comunità periferiche. Si invita pertanto Tim a stralciare le bollette, non avendo in alcun modo garantito il servizio, e ad agire prontamente per il risanamento della Centrale di Borgo Sisa".

Una denuncia quella del Comitato di quartiere delle zone interessate, che non è rimasta inascoltata. Insorge, infatti, anche la Federconsumatori, che annuncia un’assemblea pubblica sul tema che si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 17 presso i suoi uffici in via Pelacano, 12. L’associazione, che ha come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti in difficoltà, fa sapere che metterà a disposizione i suoi uffici per assistere gli utenti che volessero effettuare i reclami presso AgCom.

"Il nostro obiettivo – spiegano – è quello di far ripristinare i servizi, di fare annullare e rimborsare le fatture indebitamente emesse e di far riconoscere un indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti con l’obiettivo che ciò serva per trovare un sistema anche alternativo per assicurare nuovamente la fruizione delle linee fisse. Ciò è di fondamentale importanza – conclude la nota dell’associazione – soprattutto nelle abitazioni dove cittadini anziani o vulnerabili non dispongono o non hanno le competenze e la dimestichezza con i sistemi di telefonia mobile".