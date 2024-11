Telefonini, corso gratuito per over 60 con i volontari

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Confartigianato promuovono corsi gratuiti rivolti a over 60 per imparare a utilizzare il telefonino e accedere ai servizi direttamente dal dispositivo. Dal 26 novembre (ore 9-12.30) in biblioteca alcuni volontari di servizio civile di ANCoS, Associazione nazionale comunità sociali, insegneranno le funzioni base del telefonino, come la messaggistica o la navigazione su internet, l’utilizzo dello Spid e del Fascicolo sanitario elettronico.

"È importante che i cittadini di qualsiasi fascia d’età possano accedere ai servizi digitali, comprendendone il potenziale e il corretto utilizzo – dice il sindaco Francesco Billi –. Strumenti ormai essenziali per le esigenze della vita quotidiana, come la ricerca di informazioni utili, le prenotazioni sanitarie o lo svolgimento di operazioni bancarie in sicurezza". Iscrizioni: 334.1566848.

f.m.