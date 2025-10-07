Telefonini vietati a scuola. Nello zaino o nel contenitore. Stop anche a foto e video

Se già da tempo la regola era quella di spegnere lo smartphone durante le lezioni, da quest’anno la direttiva si è fatta ancora più stringente e arriva nientemeno che dal ministero: il telefonino va tenuto spento non solo durante la spiegazione del docente, ma per tutto il tempo di permanenza a scuola. Una norma che può essere adattata alle esigenze di ogni istituto scolastico, creando un panorama potenzialmente disomogeneo: qualche scuola può optare per il ritiro degli smartphone, mentre altri potrebbero limitarsi a chiedere di tenerli nello zaino.

Negli istituti superiori forlivesi c’è chi ha emanato circolari ad hoc, chi ha modificato il regolamento scolastico e chi, invece, non ne ha avuto bisogno perché erano già in linea da tempo con le nuove direttive. Forma a parte, però, la posizione delle scuole è pressoché unanime: il telefono può essere portato ma non può essere acceso, salvo poche eccezioni. Il classico Morgagni adotta un divieto totale di utilizzo "anche per motivi didattici", esteso a tutti gli spazi dell’istituto, palestre comprese. Gli studenti devono tenere il telefono spento e riposto nello zaino o in tasca; il dirigente prevede anche la possibilità di dotare le classi di appositi contenitori per depositare i dispositivi. Fa eccezione solo l’uso consentito da un piano educativo o didattico personalizzato, mentre i docenti possono utilizzare i propri telefoni solo per ragioni di servizio o didattiche. Al liceo scientifico Fulcieri il regolamento segue la stessa impostazione, ribadendo il divieto di utilizzo durante l’attività scolastica.

Analoga la linea del Canova, dove si sottolinea il divieto "per motivi di sicurezza e tutela della privacy", con la possibilità di impiego solo "sotto la regia del docente, esclusivamente per fini didattici". Al tecnico Marconi il regolamento conferma che il dispositivo deve restare spento per tutta la giornata scolastica, "anche durante la ricreazione", salvo emergenze o esigenze documentate. All’istituto Ruffilli-Melozzo si insiste anche sulla tutela della riservatezza: nessuna foto, video o diffusione di immagini sui social, pena sanzioni disciplinari. La prima violazione comporta il ritiro del telefono per l’ora in corso e una segnalazione sul registro.

Stesso principio per il Matteucci, dove si prevedono sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione, fino alle misure disciplinari più severe in caso di recidiva. All’Aeronautico Baracca la preside Maura Bernabei ha scelto una linea netta: "L’utilizzo degli smartphone è assolutamente vietato – spiega – e nell’ottica di favorirne un uso consapevole sono previsti interventi educativi". Il divieto viene fatto rispettare con diverse modalità, a discrezione dei singoli docenti: "Abbiamo dei contenitori nelle classi e ogni insegnante può decidere se farli depositare o se farli tenere spenti nello zaino. L’obbligo di consegna resta, come negli scorsi anni, in occasione delle verifiche".

Sofia Nardi