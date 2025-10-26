Teleriscaldamento: nuovo cantiere. Coriano, modifiche alla viabilità

Un altro cantiere in arrivo in città. Partiranno domani, infatti, i lavori per l’estensione della rete del teleriscaldamento nell’area industriale di Coriano, che consiste nella posa di una nuova tubazione della lunghezza di circa 1.200 metri. Il primo tratto di posa, con durata prevista fino al 20 dicembre, riguarda il tratto di via B. Pascal dalla rotatoria di via Costanzo II, che in questa fase non è interessata dai lavori, fino al civico 9/b, con chiusura totale della sede stradale salvaguardando l’accesso dei residenti e, per il carico e scarico, l’accesso alle attività che non hanno sbocchi nelle vie limitrofe.

Nella seconda fase, che partirà da gennaio 2026, al termine delle festività, le strade interessate anche da cantieri multipli (per rispettare le tempistiche del Pnrr) saranno le vie Colorni, Schiapparelli e Bernale fino alla via Correcchio. In tutti i casi le variazioni della viabilità saranno gestite tenendo conto delle eventuali criticità segnalate dalle attività produttive.

Hera ricorda che questo cantiere rappresenta un tassello cruciale per la realizzazione del progetto ’Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì’. Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, il nuovo sistema contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell’aria per tutti i residenti.