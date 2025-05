"Tema nazionale, molto attuale. Il 9 giugno casting in teatro"

Ettore Zito, ravennate di nascita e forlivese d’adozione, con esperienza trentennale internazionale alle spalle, sarà il regista del film ‘Cambia Vita’, dopo le sue ultime produzioni, fra cui ‘Anime nel fango’ sull’alluvione (57 premi), ‘Gambles’ sul gioco d’azzardo (in uscita il 30 maggio) e ‘Altrove’ storia di un velista (in uscita il 3 giugno).

Zito, perché ha accettato questo ruolo? "Mi piace il progetto e il tema di grande attualità".

Chi saranno i protagonisti? "Una coppia di milanesi con due figli che, in vacanza in Romagna, va a fare una escursione in Appennino e si ritrova a Rocca, dove la loro macchina va in panne. Qui inizia la storia, con una discussione fra genitori e figli, se restare in questo paese a vivere o rientrare a Milano".

Cos’altro può anticipare? "La domanda di tutta la storia è: la famiglia milanese, dopo tanto discutere dei pro e contro a trasferirsi da una grande città a un piccolo paese, cosa sceglierà?"

La risposta? "Resterà aperta".

Chi saranno gli interpreti? "L’attore forlivese Luca Maggiore, la moglie Beatrice Buffadini e i loro due figli. Ma anche molte comparse (fra cui azdòre che insegneranno ai milanesi a tirar la sfoglia al mattarello) e qualche coprotagonista del paese, fra cui il sindaco".

Quando inizierà le riprese e quando sarà pronto? "Il 9 giugno, dopo aver fatto una riunione nel teatro del paese, con tutti quelli che vorranno far parte del casting. Lo presenteremo in piazza in agosto".

Sarà girato tutto nel paese della Festa del Falò? "Quasi tutto, tranne una scena alla stazione di Forlì, finalizzata a fare capire le distanze fra un piccolo paese e una grande città come Milano".

Quale distribuzione avrà il film, sponsorizzato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi e Camera di Commercio di Forlì e da sponsor locali, fra cui Mobili Ginestri? "Di sicuro sarà mandato alla Borsa del Turismo di Milano, ai circuiti dei vari Tour Operator e anche ad altri Comuni, enti turistici, operatori del settore, perché l’argomento è nazionale".

Quinto Cappelli