"Temiamo traffico e cattivi odori"

Che un capannone di 65.000 metri quadri passasse inosservato era difficile. Stiamo parlando dello stabilimento che dovrebbe sorgere a San Leonardo, vicino allo scalo merci di Villa Selva, proposto dal gruppo Amadori e denominato al momento Alppaca (Area logistico produttiva per prodotti e applicazioni di coordinamento aziendale).

Il terreno che ospiterà l’impianto è a vocazione produttivoindustriale: una decisione questa risalente a circa 25 anni fa quando appunto si pensò allo scalo merci. All’epoca si pensava anche che di qui dovesse passare la via Emilia Bis. La presentazione ufficiale del progetto, che prevede appunto una superficie destinata alla produzione e alla logistica di 65.000 metri quadri, ha fatto scattare sull’attenti i residenti della zona che hanno partecipato in massa alla riunione convocata lo scorso giovedì nella sala del consiglio di Forlimpopoli.

"Abbiamo raccolto le firme per poter avere una riunione – specificano Giovanna Ruffilli e Alberto Galliazzo, residenti della zona (nella foto) –, non è che ci abbiano proprio convocato". Le preoccupazioni sono molte da parte dei cittadini di San Leonardo. "In primis si tratta di lavorare e cuocere delle carni – spiegano –, una cosa che prevede anche un grande uso di acqua. Da dove la prenderanno? Ma, soprattutto, come verranno poi trattate alla fine del ciclo di lavorazione? Sappiamo di uno stabilimento a San Vittore che rilascia le acque in un fosso che poi va al Savio e che ha odori nauseabondi". Naturalmente vi è anche la preoccupazione dell’aumento del traffico pesante, anche se la nuova secante, in costruzione adesso, e il nuovo innesto previsto da progetto, dovrebbero evitare proprio le case dei residenti.

"Anche gli odori della lavorazione ci preoccupano – spiegano vari residenti della zona –. Alla riunione ci hanno detto che con le nuove tecnologie tutto questo non dovrebbe accadere, ma fra il dire e il fare...".

L’autorizzazione alla costruzione dello stabilimento è stata richiesta sia per l’impianto produttivo che per quello logistico, anche se una decisione definitiva da parte del gruppo Amadori su cosa andare a realizzare effettivamente non è stata ancora presa. Dovrebbe essere questione di mesi. Il progetto sta facendo tutto l’iter di approvazione che comprende le valutazioni di tutti gli enti interessati. Prevede un investimento di circa 100 milioni di euro e dovrebbe trovare compimento entro il 2029.

A seconda di quale direzione prenderà il progetto definitivo, potrebbero trovare occupazione dalle 200 alle 240 persone. La sala del consiglio era gremita giovedì sera, può contenere un centinaio di persone, e sono molti i cittadini che sono intervenuti per chiedere spiegazioni. Fino alla fine del mese è ancora possibile proporre le proprie considerazioni e richieste al Comune, la cui sindaca, Milena Garavini, si è impegnata a convocare una prossima assemblea per continuare a verificare nel dettaglio le varie questioni.

Matteo Bondi